Последствия "решительных реформ": эксперт указал на коммунальную катастрофу в Каменском

По мнению эксперта, от тотального коллапса системы ЖКХ по всей стране нас отделает не так много времени

В городе Каменском Днепропетровской области продолжается коммунальный коллапс. Из-за этого жители города даже анонсировали протесты и перекрытие дорог. Эксперт Юрий Гаврильченко в своем блоге также обратил внимание на эту ситуацию. По его словам, кризис в городах Украины связан с последствиями "решительных реформ" в ЖКХ.

"Одновременное сосуществование в одной локации объединенной территориальной общины (ОТО), района и города при различных бюджетах всех этих формирований и неопределенных зонах ответственности, приводит уже сейчас и будет приводить и дальше к массе печальных последствий. И, что хуже всего, состояние инфраструктуры оказалось заложницей местных властей", - пишет эксперт.

"Именно такая ситуация сейчас и происходит в Каменском (Днепропетровская область), где на проспекте Металлургов 4 уникальную мозаику закрашивают муралом. Впрочем, никакая ретушь не сможет скрыть реальных проблем города и вряд ли способна скрыть слухи о том, что мэр города только на утеплении теплотрассы перекачал в свой карман несколько десятков миллионов. Да и уже абсолютную правду о том, что, в том числе, и из-за подобного "утепления" тариф на тепло в Каменском составляет 1 930 грн за 1 Гкал, что примерно на четверть выше, чем в Киеве и Днепре, "замазать" не получится. И все из-за того, что "на промывку труб" списали 50 млн грн и все это вложили в тариф", - обращает внимание эксперт.

Он также пишет, что если углубится в историю отношений между потребителями услуг ЖКХ в Каменском и местной мэрией, а также городским головою Андреем Белоусовым, то окажется, кто фактический коммунальный коллапс в городе - не только следствие высоких тарифов. Аварийные службы не справляются со своей работой. Особенно это заметно по массово неработающим лифтам.

"Аварийна служба просто перестала работать, а мэр города так и не смог наладить работу жизненно необходимого горожанам сервиса", - добавляет эксперт.

В сложившейся ситуации, убежден экономист, необходимо перевести многоквартирные дома на электроотопление. Второе - управляющая компания накопила перед подрядчиками долги почти на 50 млн грн, но после разрыва договора с ней мэрия и долги не погасила, и не создала муниципальную коммунальную службу. В итоге большая часть коммунальщиков в Каменском остались без работы, а горожане - без коммунальных услуг. Решение этой проблемы также может частично разблокировать ситуацию в городе.

В целом же, эксперт считает, что продолженная децентрализация в стране вылилась в деградацию.

"И от тотального коллапса системы ЖКХ по всей стране нас отделает не так много времени, ибо пример Каменского, к сожалению, не уникален. Ну чем, скажите на милость, он принципиально отличается от той же Смелы? Да ничем! Кроме того, что внимание официального Киева к нему меньше. Вот и все отличия", - резюмировал эксперт.

Напомним, в Харьковской, Полтавской, Житомирской и Херсонской областях возобновились акции протеста из-за тарифов на газ.

Вместе с тем тарифный протест также проходит во Львове. Там местные жители собрались под стенами областной государственной администрации.