"Коммунальный коллапс" в Каменском: люди собираются перекрывать трассу

Фото: жители в Каменсом жалуются на коммунальных коллапс (РБК-Украина)

Жильцы многоквартирных домов в Каменском (Днепропетровская область) с появлением сильных морозов стали чаще жаловаться на коммунальный коллапс в городе. Из-за участившихся авариях на коммуникациях люди собираются перекрывать трассу.

Об этом сообщает местное издание "Днепр час".

Согласно данным издания, без воды остались жильцы более десятка домов на Соцгороде. В частности, издание перечисляет такие адреса - Дунайская,45, Ухтомского,19, Конституции 17, 4, 32, 23, 16, Никопольская,16.

Кроме того, многоэтажки на Уютной,1, Дунайской,31, Подольской,6 пострадали от прорывов труб.

"Проспект Конституции, 23-5. Третьи сутки отсутствует водоснабжение. Аварийка так и не выезжала. Водопровод замерз. Людям перекрывать дорогу, чтобы вы их услышали? Где подвоз питьевой воды?", - цитирует издание одного из местных жителей.

Отмечается, что коммунальщики пообещали жильцам многоэтажки по улице Конституции, 23, что аварийные работы будут выполнены до утра 21 января. Если этого не произойдет - жители намерены выйти на протест и перекрывать городские дороги, чтобы их услышали.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в городах Украины продолжаются акции протеста из-за поднятия цен на газ. Недавно протестировали и в Киеве, в других городах люди перекрывают трассы, более подробно - в материале РБК-Украина.

Также сообщалось, что некоторые микрорайоны в Каменском пострадали из-за инициированной мэром Андреем Белоусовым децентрализации отопления. Старые дома оказались абсолютно не готовыми к электроотоплению, к которому приходится прибегать после отключения от "ДнепроАзота".