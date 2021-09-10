Последние теплые выходные: синоптики ошарашили изменениями погоды

Погода в Украине на выходных

Как сообщает синоптик Наталка Диденко, на выходных в Украине будет тепло и сухо. Температура местами поднимется до +25 +26 градусов. Небольшие локальные дожди могут пройти на юге и в Закарпатье.

"11-12 сентября в Украине будет тепло. Температура воздуха в течение дня будет достигать +22 +26 градусов. Дождей в большинстве областей Украины не будет. Разве что в воскресенье в Крыму, в Херсонской области, локально на Закарпатье может что-то немного покапать, но ничего серьезного", - сообщила Диденко.

Карта погоды

Она добавила, что не стоит увлекаться летним гардеробом, так как по утрам и вечерам будет прохладно, а ночи – холодные.

В Киеве ожидается сухая и солнечная погода, без осадков.

"В Киеве 11-12 сентября ожидается чудесная погода – солнечно, со свежими утрами и теплыми днями. Максимально в столице в течении субботы-воскресенья +23 +25 градусов", - добавила синоптик.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, ночная температура воздуха в Украине на выходных будет колебаться от +7 +10 градусов на западе, севере и в центре. На юге и востоке от +10 до +12 градусов.

Карты погоды в Украине на 11-12 сентября

Погода изменится в понедельник

13-14 сентября в Украину придут грозы и дожди, которые охватят западные, восточные и часть южных областей. В центре и на севере будет сухо. Температура начнет падать в западных областях, в остальных регионах будет тепло.

В Киеве 13 сентября ожидается небольшой ветер, но без осадков. Ночью +12 +14 градусов, днем +23 +25 градусов. 14 сентября в столице пройдет гроза, ночью ожидается +11 +13 градусов, днем +21 +23 градуса.

Карты погоды в Украине на 13-14 сентября