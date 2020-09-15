Последние теплые дни: синоптики предупредили об опасной погоде

Погода в Украине в конце текущей недели кардинально поменяется и стоит ожидать не только резкого похолодания, но и дождей.

В пятницу, 18 сентября, в большинстве областей Украины резко упадет температура воздуха, ожидается сильный ветер, а на севере и востоке пройдут дожди. На западе будет сухо, ночью +5 +9 градусов, днем от +13 до +15 градусов, на Закарпатье до +18 градусов.

В южных областях небольшая облачность, ветер со штормовыми порывами. Ночью +14 +16 градусов, днем +19 +22 градуса. В Крыму до +25 градусов.

На востоке сухо будет только в Днепре и Донецкой области, в остальных областях – кратковременные дожди. Ночью +8 +13 градусов, днем от +15 до +21 градуса.

В северных областях пройдут дожди, температура ночью опустится до +7 +9 градусов, днем от +12 до +14 градусов, сильный ветер.

В центральной части страны сухо, без осадков. Ночью +10 +12 градусов, днем прогреется до +16 +18 градусов.

В Киеве 18 сентября небольшая облачность, штормовой ветер, осадки не прогнозируются. Ночью +8 +10 градусов, днем +13 +15 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 18 сентября

На выходных температура воздуха местами опустится ночью до +4 +6 градусов, днем ожидается от +12 до +16 градусов, на юге до +18 +20 градусов.

Тем временем, в среду, 16 сентября, в Украине сохранится теплая и сухая погода. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +12 +15 градусов, днем в большинстве областей будет очень тепло, от +24 до +27 градусов, местами до +29 градусов.

В Киеве 16 сентября ожидается ясная и солнечная погода, без осадков. Ночью +13 +15 градусов, днем воздух прогреется до +26 +28 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 16 сентября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о сильных грозах в середине сентября и резком похолодании.

А также рассказывали о том, когда украинцам стоит ожидать второе бабье лето и солнечную погоду в октябре.