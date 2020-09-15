Останні теплі дні: синоптики попередили про небезпечну погоду

Погода в Україні наприкінці поточного тижня кардинально зміниться і варто очікувати не тільки різкого похолодання, але і дощів.

У п'ятницю, 18 вересня, в більшості областей України різко знизиться температура повітря, очікується сильний вітер, а на півночі та сході пройдуть дощі. На заході буде сухо, вночі +5 +9 градусів, вдень від +13 до +15 градусів, на Закарпатті до +18 градусів.

У південних областях хмарно, вітер зі штормовими поривами. Вночі +14 +16 градусів, вдень +19 +22 градуси. У Криму до +25 градусів.

На сході сухо буде тільки в Дніпрі та Донецькій області, в інших областях – короткочасні дощі. Вночі +8 +13 градусів, вдень від +15 до +21 градуса.

У північних областях пройдуть дощі, температура вночі опуститься до +7 +9 градусів, вдень від +12 до +14 градусів, сильний вітер.

В центральній частині країни сухо, без опадів. Вночі +10 +12 градусів, вдень прогріється до +16 +18 градусів.

У Києві 18 вересня буде невелика хмарність, штормовий вітер, опади не прогнозуються. Вночі +8 +10 градусів, вдень +13 +15 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 18 вересня

На вихідних температура повітря подекуди опуститься вночі до +4 +6 градусів, вдень очікується від +12 до +16 градусів, на півдні до +18 +20 градусів.

Тим часом у середу, 16 вересня, в Україні збережеться тепла і суха погода. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +12 +15 градусів, вдень у більшості областей буде дуже тепло, від +24 до +27 градусів, місцями до +29 градусів.

У Києві 16 вересня очікується ясна та сонячна погода, без опадів. Вночі +13 +15 градусів, удень повітря прогріється до +26 +28 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 16 вересня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про сильні грози в середині вересня і різке похолодання.

А також розповідали про те, коли українцям варто очікувати друге бабине літо і сонячну погоду в жовтні.