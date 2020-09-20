Последние солнечные дни: в какие регионы вернется летнее тепло

Погода в Украине 20 сентября снова будет улучшаться и радовать своим теплом. После окончания "молодого бабьего лета" это воскресенье станет первым днем второго и настоящего возвращения тепла. По данным сервиса Sinoptik, теплая погода задержится в Украине на ближайшие 9 дней. Какой будет погода в первый день "бабьего лета" рассказали синоптики Укргидрометцентра.

Как сообщается, средний уровень тепла по стране поднимется на 2-4 градуса по сравнению с субботним днем. Так, в большинстве регионов термометры покажут +19… +21 градус тепла. В Закарпатской, Черновицкой, Винницкой областях, а также в центральной, южной и юго-восточной Украине градусники поднимутся до +20… +24 градусов в течение дня.

В ночное время температура воздуха будет сильно отличаться. Местами синоптики прогнозируют снижение уровня тепла до +4… +6 градусов. В среднем по стране в ночное время суток 5-8 градусов. Исключение составят приморские регионы, где, традиционно, - +8… +14 градусов.

Погода в Украине 20 сентября (фото: meteo.gov.ua)

Повышение уровня тепла объясняется возвращением в Украину антициклона, который подарит безветренную погоду и солнечное небо.

Вместе с тем даже у такой прекрасной погоды есть недостатки: синоптики предупреждают о высокой пожароопасности с субботы по вторник.

"19-22 сентября в Украине, кроме Волынской, большинстве районов Закарпатской и Черниговской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в заявлении метеорологов.

Напомним, что ранее мы рассказывали, когда ждать возвращения бабьего лета в Украине.

Также мы писали, что синоптики рассказали, когда в Украине ждать первые заморозки и снег.