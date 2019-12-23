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Послание из прошлого: под Тернополем мужчина обнаружил удивительную находку

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В Тернопольской области мужчина рубил деревья и обнаружил сюрприз

В Тернопольской области мужчина рубил деревья и обнаружил в срезе трезубец и надпись "Слава Украине". Местный житель разрубил дерево пополам и не поверил своим глазам. Это произошло в селе Бильче-Золотое. Семья передала удивительную находку в местную библиотеку.

Историки предположили, что надпись вырезали воины УПА, а со временем она вросла в дерево. В те годы на этой территории действовало подполье повстанцев.

Лесоводы и экологи удивляются выходке природы. Бревно хотят отдать на экспертизу, чтобы определить, когда отчеканили трезубец и как это делали. Местные жители считают это настоящим чудом. Говорят, если бы хозяин расколол колоду в другом месте то о трезубце и лозунге повстанцев никто бы и не узнал.

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"Очень четко видно. Это трезубец и это не просто вырезано лобзиком, как говорят, а это действительно нарост. Здесь даже такой нарост был и здесь есть трезубец. И написано "Слава Украине!" - рассказала библиотекарь.

Сейчас биологи пытаются выяснить, как герб и надпись оказались внутри бревна, местные жители уже планируют сделать музейный экспонат. Его планируют торжественно открыть ко дню рождения Степана Бандеры.

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