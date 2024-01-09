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Поскаржитися про закрите укриття тепер можна в спеціальний чат-бот: що відомо

Куди поскаржитися на закрите укриття (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Повітряні тривоги лунають в Україні щодня, а в деяких регіонах й декілька разів на день. Однак українці стикаються з ситуацією, коли вони не можуть попасти в укриття, бо воно зачинене.

Як можна поскаржитися на закрите укриття, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимура Ткаченка у Telegram.

За словами Ткаченко, в Україні запустили чат-бот, де можна відправити скаргу про недопуск до укриття або закриті укриття.

Цей чат-бот доступний у Telegram за цим посиланням.

"У чат-бот можна надіслати скаргу прямо заступнику міністра, яку він розгляне особисто. Усі скарги надішлють відповідальним на місцях", – каже Ткаченко.

Він закликає залишати свій контактний номер для зворотнього зв'язку під час створення звернення, а також додавати фотофіксацію порушень.

"Під час ракетної загрози ми отримали близько 100 звернень на зачинені або відсутні укриття. Вони продовжують надходити й зараз. У деяких випадках на місцях одразу відпрацьовувала Національна поліція України, дякую за оперативність відповідальним", - додав заступник міністра.

Скриншот

Він зазначив, що зараз найбільше скарг - у Києві.

"Такі випадки стаються, але ми оперативно отримуємо інформацію й одразу відпрацьовуємо кожну ситуацію", - сказано у повідомленні.

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