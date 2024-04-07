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Пошук предків: як віднайти інформацію про свій рід, щоб скласти родинне дерево

Як віднайти інформацію про предків (фото: ua.reactor.cc)
Автор: Василина Копитко

Останніми роками багато архівів оцифрували, тож вони стали доступнішими для пересічних громадян. Відповідно, зараз практично кожен може спробувати за допомогою цих баз знайти інформацію про своїх предків. Деякі фонди містять дані навіть із ХVII століття.

Про те, як скласти родинне дерево, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Rodyna familia в Instagram.

Як скласти родинне дерево

Перш за все, треба розпитати своїх родичів про те, що вони знають про померлих предків. Усі інформацію варто зібрати в один файл, теку чи нотатник. Також варто зробити копії фото і документів, щоб краще простежити генеалогію.

Усю інформацію, яку ви отримуєте від стареньких родичів варто фіксувати на відео або аудіо. При розмові старайтесь дізнатись якомога більше деталей. Якщо людина їх не пам'ятає, то нехай підкаже, хто може володіти цією інформацією. Зібравши максимум деталей, можна буде продовжити пошуки в архівах.

На жаль, досі багато архівів залишаються не оцифрованими, доступ до фондів мають лише працівники, але будь-хто може записатися до читального залу і замовити справи. 

Розпочинати варто із:

  • метричних книг - реєстри записів про народження, одруження і смерть, їх вели у церквах
  • сповідних книг - списки селян, які приходили до сповіді
  • господарські книги - документи обліку колгоспників у Радянському Союзі
  • перепис населення - список жителів певного населеного пункту

Результати свого дослідження можна оформити у вигляді книги, або навіть оцифрувати її і подарувати усім родичам. Це допоможе берегти пам'ять про предків, краще знати історію свого роду і передати ці знання наступним поколінням.

Де шукати інформацію

 

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