Поиск предков: как найти информацию о своем роде, чтобы составить семейное дерево

Как сложить семейное дерево

Прежде всего, нужно расспросить своих родственников о том, что они знают об умерших предках. Все информацию следует собрать в один файл, папку или блокнот. Также следует сделать копии фото и документов, чтобы лучше проследить генеалогию.

Всю информацию, которую вы получаете от старых родственников стоит фиксировать на видео или аудио. При разговоре старайтесь узнать как можно больше деталей. Если человек их не помнит, пусть подскажет, кто может владеть этой информацией. Собрав максимум деталей, можно будет продолжить поиски в архивах.

К сожалению, до сих пор многие архивы остаются не оцифрованными, доступ к фондам имеют только работники, но любой человек может записаться в читальный зал и заказать дела.

Начинать следует с:

метрических книг - реестры записей о рождении, женитьбе и смерти, их вели в церквях

исповедных книг - списки приходивших к исповеди крестьян

хозяйственные книги - документы учета колхозников в Советском Союзе

перепись населения - список жителей определенного населенного пункта

Результаты своего исследования можно оформить в виде книги или даже оцифровать ее, и подарить всем родственникам. Это поможет беречь память о предках, лучше знать историю своего рода и передать эти знания следующим поколениям.

Где искать информацию