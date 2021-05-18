Что-то пошло не так: киевлянка на свидании едва не лишила парня важного органа

Свидание в известном ресторане Mister Cat в Киеве закончилось трагедией. Пара влюбленных решила уединиться в туалете заведения, но что-то пошло не по плану и парень едва не лишился полового члена.
Детали инцидента рассказали в издании Дарниця.Live
Кровавое происшествие произошло ночью 17 мая на улице Срибнокильской в популярном ресторане с караоке Mister Cat. Влюбленная пара в нетрезвом состоянии решила уединиться в туалете заведения, но что-то пошло не так.
Парень получил серьезную травму и персонал ресторана вызвал ему скорую медицинскую помощь. Его экстренно госпитализировали.
На место происшествия также вызвали патруль полицейских, которые задержали девушку.
Как отметили свидетели инцидента, пара закрылась сначала в туалете, а потом оттуда стали слышны крики парня. Работники ресторана выяснили, что девушка сильно укусила парня за половой орган.
Укус был настолько сильным, что пострадавшему понадобилась срочная помощь врачей. В сети разместили фотографии с места происшествия, на которых видно, что пол залит кровью.
Полицейские задержали девушку, но после беседы ее отпустили. Было ли заведено уголовное дело по данному инциденту – неизвестно. Возможно, произошел несчастный случай.
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