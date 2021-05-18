Щось пішло не так: киянка на побаченні ледь не позбавила хлопця важливого органу

Кривава подія сталася вночі 17 травня на вулиці Срібнокільській в популярному ресторані з караоке Mister Cat. Закохана пара в нетверезому стані вирішила усамітнитися в туалеті закладу, але щось пішло не так.

Хлопець отримав серйозну травму і персонал ресторану викликав йому швидку медичну допомогу. Його екстрено госпіталізували.

На місце події також викликали патруль поліцейських, які затримали дівчину.

Як зазначили свідки інциденту, пара закрилася спочатку в туалеті, а потім звідти стали чутні крики хлопця. Працівники ресторану з'ясували, що дівчина сильно вкусила хлопця за статевий орган.

Укус був настільки сильним, що потерпілому знадобилася термінова допомога лікарів. У мережі розмістили фотографії з місця події, на яких видно, що підлога залита кров'ю.

Поліцейські затримали дівчину, але після бесіди її відпустили. Чи була заведена кримінальна справа по даному інциденту - невідомо. Можливо, стався нещасний випадок.