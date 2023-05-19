Пошкоджують поверхню: якими засобами не можна мити дерев'яну підлогу

Якими засобами не можна мити дерев'яну підлогу

За словами експертів Woodenfloors, для миття дерев'яної підлоги не можна використовувати будь-які засоби на основі аміаку, а також оцту.

"Аміак - це агресивна хімічна речовина, яка може пошкодити дерев’яну підлогу - зробить її поверхню тьмяною та знебарвленою. Оцет також занадто кислий для дерев’яної підлоги", - зазначають експерти.

Вони радять замість оцту для миття підлоги брати харчову соду разом із водою - це екологічно чисте рішення.

Експерти зазначають, що не варто мити підлоги засобами на масляній основі. Такі продукти можуть залишати на поверхні сліди, які притягують бруд і пил. З часом це може призвести до того, що підлога стане тьмяною та знебарвленою.

Які ще засоби здатні пошкодити підлогу

Окрім вищезазначених речовин, також слід уникати абразивних складників на будь-якому типі підлоги, особливо на справжньому дереві.

"Абразивні засоби для чищення, такі як порошки або сталева вата, можуть подряпати покриття на дерев’яній підлозі. Це зробить їі тьмяною. Замість цього використовуйте м’яку тканину або швабру для миття підлоги",- кажуть експерти.

Багато людей можуть використовувати пароочищувачі для дезінфекції та видалення пилу і бруду. Однак пара може призвести до проникнення вологи в деревину та спричинити пошкодження обробки.

Експерти радять вибирати мийні засоби, які спеціально розроблені для дерев’яних поверхонь. Також слід використовувати м’яку тканину.