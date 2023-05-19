Повреждают поверхность: какими средствами нельзя мыть деревянный пол

Какими средствами нельзя мыть деревянный пол

По словам экспертов Woodenfloors, для мытья деревянного пола нельзя использовать какие-либо средства на основе аммиака, а также уксуса.

"Аммиак - это агрессивное химическое вещество, которое может повредить деревянный пол - сделает его поверхность тусклой и обесцвеченной. Уксус также слишком кислым для деревянного пола", - отмечают эксперты.

Они советуют вместо уксуса для мытья полов брать пищевую соду вместе с водой - это экологически чистое решение.

Эксперты отмечают, что не следует мыть полы средствами на масляной основе. Такие продукты могут оставлять на поверхности следы, которые притягивают грязь и пыль. Со временем это может привести к тому, что пол станет тусклым и обесцвеченным.

Какие еще средства способны повредить пол

Кроме вышеупомянутых веществ, следует избегать абразивных составляющих на любом типе пола, особенно на настоящем дереве.

"Абразивные чистящие средства, такие как порошки или стальная вата, могут поцарапать покрытие на деревянном полу. Это сделает его тусклым. Вместо этого используйте мягкую ткань или швабру для мытья пола", - говорят эксперты.

Многие люди могут использовать пароочистители для дезинфекции и удаления пыли и грязи. Однако пара может привести к проникновению влаги в древесину и повредить поверхность.

Эксперты советуют выбирать моющие средства, специально разработанные для деревянных поверхностей. Также следует использовать мягкую ткань.