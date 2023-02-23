Пошкоджує ДНК сильніше: дослідники зробили важливу заяву про шкоду вейпів і сигарет

У революційному дослідженні група фахівців із Медичної школи Кека Університету Південної Каліфорнії (США) проаналізувала епітеліальні клітини, взяті з рота вейперів, курців тютюнових сигарет та людей, які ніколи не курили та не пробували вейпінг.

Результати показують, що пошкодження ДНК було в 2,6 раза більше у вейперів та в 2,2 раза більше у курців порівняно з тими, хто не палить.

Також зазначається, що найвищий рівень пошкодження ДНК спостерігався у вейперів, які використовували капсули. Далі за ними слідували любителі використовувати моди.

Команда дослідників також виявила, що вейпи із солодким смаком пов'язані з найвищим рівнем ушкодження ДНК, за ними йдуть аромати м'яти та фруктів.

"Вперше ми показали, що чим більше вейпери використовували електронні сигарети і чим довше вони їх використовували, тим більше пошкоджень ДНК відбувалося в їхніх клітинах ротової порожнини", - розповів старший автор дослідження, професор відділу дослідження населення та науки про громадське здоров'я в Школі медицини Кека Ахмад Бесаратінія.

Науковець додав, що така сама "картина спостерігалася у курців".

Це важливе дослідження є першим, у якому чітко розмежовано пошкодження ДНК, що відбувається у завзятих вейперів та курців, а також були подані подробиці про ризики, з якими стикаються люди електронних сигарет, пише Study Finds.

Пошкодження ДНК епітеліальних клітин ротової порожнини є ранньою зміною, що пов'язано з підвищеним ризиком багатьох типів хронічних захворювань, включаючи рак та запальні захворювання.

Додамо, що дослідження засноване на попередніх дослідженнях, проведених Бесаратинією та його командою, які показали, що вейпінг пов'язаний з генетичними змінами, а також іншими біологічними змінами, які призводять до захворювань.