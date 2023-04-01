Распространенную венерическую болезнь можно распознать по лицу: заявление медиков
Одну из наиболее распространенных и опасных инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), можно распознать по симптомам на лице.
Об этом пишет Express.
Речь идет о хламидиозе
Венерическое заболевание коварно тем, что может не проявляться годами. Как показали исследования, жалобы отсутствовали у 50% женщин с хламидийной инфекцией и у 70% мужчин.
Тем не менее болезнь угрожает, как женской, так и мужской фертильности, может приводить к бесплодию. Кроме того вызывает ряд осложнений со стороны мочеполовой системы.
Как распознать хламидиоз по лицу
"Хламидиоз трудно идентифицировать в течение первых нескольких недель, поскольку его симптомы могут быть очень легкими и быстро исчезать, не давая некоторым людям заметить его наличие", - говорят в Оксфордской клинике неотложной помощи.
Однако некоторые предупредительные признаки есть. У мужчин это преимущественно аномальные выделения из пениса и отек яичек. У женщин симптомы могут включать боль во время секса, кровотечения между менструациями и необычные выделения из плохо пахнущего влагалища.
Но кроме этих классических симптомов, хламидиоз может привести к инфицированию глаз.
Этот тип инфекции обычно возникает из-за прикосновения к глазам после контакта с выделениями половых органов инфицированного человека. Хотя это редкость, передача из глаз в глаза также возможна из-за совместного использования туши и других косметических средств.
Признаки хламидийного конъюнктивита
Осложнение, известное как хламидийный конъюнктивит, обычно поражает один глаз, но иногда может поражать оба.
Симптомы включают в себя розовые/красные глаза, образование корочек на ресницах, слипание век, опухшие веки, слезотечение и ухудшение зрения.
Инкубационный период хламидийного конъюнктивита колеблется от одной до двух недель и может длиться до 18 месяцев, если его не лечить. Хотя инфекцию можно лечить местно, для устранения инфекции рекомендуется антибиотикотерапия.
Симптомы хламидиоза у женщин:
- чрезмерные, нетипичные выделения из влагалища;
- желтоватая окраска выделений, неприятный запах;
- чувство жжения, зуд в зоне влагалища;
- боль в животе;
- нарушение менструального цикла;
- кровотечения внутри цикла;
- слабость, повышение температуры и другие признаки общей интоксикации
Симптомы хламидиоза у мужчин:
- нетипичные выделения из уретры, особенно утром;
- выделение капель крови из уретры;
- дискомфортные ощущения при эякуляции;
- боль при мочеиспускании;
- изменение цвета мочи;
- отечность, болевые ощущения в яичках;
- небольшое повышение температуры (обычно до 37,5 градуса).
Часто симптомы можно спутать с инфекциями мочевой системы - циститом или уретритом. Чтобы окончательно поставить диагноз "хламидиоз", необходимо провести лабораторные анализы: мазок из влагалища или соскоб из уретры у мужчин.
Чаще всего хламидии приводят к: уретриту, циститу, вульвовагиниту, цервициту, эндометриту, орхиту, простатиту, рубцеванию и образование спаек в репродуктивных органах, осложнению беременности, заражению новорожденного во время родов.
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