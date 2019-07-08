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Пішов добровольцем в перші дні: в Харківській області загинув боєць АТО

STYLERЖиття    08.07.2019 - 16:05
Пішов добровольцем в перші дні: в Харківській області загинув боєць АТО
Під Харковом загинув боєць АТО (pixabay.com)

Під опікою військового було двоє малолітніх дітей

В Харківській області трагічно загинув боєць АТО Денис Близнюк. Про це повідомили на сторінці батальйону "Слобожанщина" в соціальній мережі Facebook.

Денис Близнюк проходив службу в батальйоні "Слобожанщина" і він відправився на війну добровольцем ще в 2014 році, коли почалися військові дії на сході України. Деталі трагічної загибелі не повідомляються.

Пішов добровольцем в перші дні: в Харківській області загинув боєць АТО

Денис Близнюк загинув під Харковом

Відомо, що у Дениса Близнюка на піклуванні було двоє племінників, так як його сестра померла в молодому віці. Тепер діти залишаться під опікою бабусі та дідусі, які вже в похилому віці.

"Просимо побратимів і усіх небайдужих людей відгукнутися і допомогти батькам Дениса, які втратили свою другу дитину, свою опору в житті, які тепер самостійно повинні поставити на ноги двох онуків", - сказано в повідомленні.

Також вказано номер банківської карти мами бійця АТО Тетяни Близнюк.

Номер карти мами Дениса 5168 7427 1955 5579.

Похорон бійця Дениса Близнюка відбудеться 9 червня у Харківській області. Місце і час будуть повідомлені додатково.

Пішов добровольцем в перші дні: в Харківській області загинув боєць АТО

Скріншот поста (facebook.com/slobozhanshina)

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