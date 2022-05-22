Посевной календарь на июнь 2022: что успеть посеять, и когда нельзя выходить на огород

Лунный посевной календарь помогает многим садоводам и огородникам сориентироваться в том, когда и что сажать и сеять. Некоторые дни лучше подходят для определенных растений, а в определенные даты на участок лучше даже не выходить.
Читайте ниже в материале Styler советы тем, кто любит работать на земле.
Июнь для многих культур является последним или крайним месяцем посева. Преимущественно это теплолюбивые растения, такие как баклажаны или помидоры. Но и некоторые майские культуры можно посадить в июне, если не успели. Тем более, что весна в этом году довольно холодная.
Нельзя заниматься посевом в Полнолуние (14 июня) и Новолуние (29 июня).
На Растущую Луну (с 1 по 13 июня и 30 июня) сажают растения с полезной надземной частью.
На Убывающую (с 15 по 28 июня 2022) - корнеплоды, луковичные.
Самые благоприятные дни: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 30.
Нейтральные дни: 3, 4, 5, 6, 7, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27.
Неблагоприятные дни для посева и посадки растений: 14, 29.
Овощи
Цветы
Саженцы
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