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Посевной календарь на июнь 2022: что успеть посеять, и когда нельзя выходить на огород

Фото: Посевной календарь на июнь 2022 (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Лунный посевной календарь помогает многим садоводам и огородникам сориентироваться в том, когда и что сажать и сеять. Некоторые дни лучше подходят для определенных растений, а в определенные даты на участок лучше даже не выходить.

Читайте ниже в материале Styler советы тем, кто любит работать на земле.

Июнь для многих культур является последним или крайним месяцем посева. Преимущественно это теплолюбивые растения, такие как баклажаны или помидоры. Но и некоторые майские культуры можно посадить в июне, если не успели. Тем более, что весна в этом году довольно холодная.

Важные правила посевного календаря

Нельзя заниматься посевом в Полнолуние (14 июня) и Новолуние (29 июня).

На Растущую Луну (с 1 по 13 июня и 30 июня) сажают растения с полезной надземной частью.

На Убывающую (с 15 по 28 июня 2022) - корнеплоды, луковичные.

Таким образом хорошие и плохие дни для работ в саду и огороде будут выглядеть так:

Самые благоприятные дни: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 30.

Нейтральные дни: 3, 4, 5, 6, 7, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27.

Неблагоприятные дни для посева и посадки растений: 14, 29.

Удачные дни для посадки тех или иных культур

Овощи

  • Зелень: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25
  • Капуста: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25
  • Огурцы: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25
  • Перец и баклажаны: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25
  • Помидоры: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25
  • Лук: 1, 2, 3, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 25
  • Чеснок: 11, 12, 13, 15, 16, 24, 25

Цветы

  • Луковичные цветы и клубни: 9-13, 15-16, 19-20, 24-25
  • Однолетники: 1-3, 6-12, 19-20
  • Многолетники (в том числе двухлетние): 1-3, 9-12, 15-16, 19-20, 24-25

Саженцы

  • Виноград: 1-3, 11-12, 19-20, 24-25
  • Смородина: 1-3, 9-12, 15-16, 19-20, 24-25
  • Клубника/земляника: 1-3, 11-12, 15-16, 19-20, 24-25
  • Малина/ежевика: 1-3, 9-12, 19-20, 24-25
  • Крыжовник: 1-3, 9-12, 15-16, 19-20, 24-25
  • Плодовые деревья: 9-13, 15-16, 19-20, 24-25

Ранее мы писали, как правильно использовать мыльную воду для полива огорода, чтобы не погубить урожай.

Также сообщалось, какие цветы посадить рядом с помидорами, чтобы собирать урожай до самых заморозков.

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