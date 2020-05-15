Посевной календарь на июнь 2020: когда можно и нельзя работать в огороде и саду

Посевной календарь на июнь 2020 (фото: pixabay.com)

Посевной календарь 2020 определит благоприятные и не очень дни для ухода за садом и огородом

Посевной календарь на июнь 2020 поможет садоводам, огородникам и любителям комнатных растений сориентироваться, когда лучше заниматься теми или иными работами с землей, чтобы урожай вас радовал, цветникам завидовали соседи по участку, а подоконники утопали в зелени.

И хотя в июне, казалось бы, все работы по посеву и посадке растений должны завершиться, в этом месяце большинство растений формируется, поэтому очень важно правильно ухаживать за ними. Посевной календарь в материале Styler по фазам Луны поможет понять, когда лучше заниматься садом и огородом - пропалывать, подкармливать, обрезать, прореживать, бороться с сорняками и вредителями и так далее.

Фазы Луны в июне 2020

Какие работы можно проводить в июне по Лунному посевному календарю садовода и огородника

В открытый грунт высаживать теплолюбивые культуры: огурцы, кабачки, тыкву, фасоль, кукурузу, а также картофель. Садить рассаду "средней" капусты, цветной капусты, кольраби (первая декада июня).

Рассаду томатов, перцев, баклажанов, огурцов можно высаживать в открытый грунт.

Заниматься высадкой декоративных многолетников.

Пасынковать огурцы, томаты, баклажаны; прореживать морковь.

Урожай редиса и салата можно убирать, а на это место высеять укроп и петрушку.

Высаживать теплолюбивые садовые цветы: георгины, бегонии, астры однолетние, бархатцы, бальзамины.

В открытый грунт можно сеять календулу, маттиолу, настурцию.

Заниматься кустарниками - укоренять зеленые черенки, размножать отводками, обрезать отцветшие соцветия.

Плодовые растения сразу после цветения можно обработать от вредителей.

Смородину и крыжовник можно защищать от огневки и пилильщика.

Заниматься корневой подкормкой плодовых деревьев органоминеральным удобрением.

Стричь живую изгородь, ухаживать за газоном, вносить азотные удобрения.

Собирать липовый цвет и лекарственные растения.

Ухаживать за луковичными, которые закончили цветение: на тюльпанах, нарциссах и гиацинтах можно удалять отцветшие цветоносы, выкапывать и просушивать луковицы.

Благоприятные дни по лунному календарю для работы в саду в июне 2020 года

Посадка деревьев и кустарников: 1-2, 7-8, 26-29.

Полив в любой день, кроме: 1, 11-13, 19-20, 28-29.

Подкормка: 6, 14-15, 30.

Подкормка сухими удобрениями: 1, 19-20, 28-29.

Обрезка: 2-3, 6, 14-20, 30

Обработка от болезней и вредителей: 2-3, 14-20, 23-25, 30.

Прививка деревьев: 3-4, 23-27, 30.

Покос газона: 9-13, 19-20, 22.

Подсев травы в газон: 23-27.

Размножение черенками и отводками: 3-4, 14-15, 26-27, 30.

Сбор лекарственных трав: 1-2, 6, 9-13, 23-25.

Нельзя обрезать: 11-13, 22

Нельзя сажать: 5, 9-10, 14, 19-21, 11-13 (только деревья).

Нельзя черенковать: 5, 14.

Нельзя подкармливать: 26-27.

Июнь хорошо подходит для размножения зелеными черенками таких кустарников и лиан, как сирень, клематис, жимолость, смородина. Можно прикапывать отводки для размножения форзиции, хеномелеса, смородины, калины и жимолости.

В плодовом саду можно проводить полив, опрыскивание, санитарную обрезку (при необходимости). В это время активно растут побеги, поэтому растения нуждаются в подкормке азотом.

Благоприятные дни в июне для работы в огороде в июне 2020

Покупка семян, саженцев, инвентаря: 23.

Закладка грядок и работа с грунтом: 2-3, 14-15, 19-20, 26-27, 30.

Посев засухоустойчивых культур: 15-25.

Пикировка: 15-25.

Высадка в теплицы и в грунт овощей: 1-4, 6-8, 22, 26-27.

Подкормка: 6, 14-15, 30.

Прополка: 16-19.

Пасынкование и формирование: 23-25.

Обработка от болезней и вредителей: 2-3, 14-20, 23-25, 30.

Сбор урожая (не на хранение): 7-8, 11-13, 22.

Нельзя сажать: 5, 9-10, 14, 19-21.

Позднюю рассаду теплолюбивых овощных культур (томаты, перцы, баклажаны, огурцы) высаживают под пленку и в открытый грунт. Повторно можно высеивать также скороспелые редис, салат, шпинат и укроп.

Благоприятные дни в июне для работы с цветочными культурами

Покупка семян, саженцев, инвентаря: 23.

Закладка грядок и работа с грунтом: 2-3, 14-15, 19-20, 26-27, 30.

Посев цветов: 1-4

Посадка вьющихся растений: 1-2, 6, 28-29.

Деление и посадка многолетников: 1-4, 7-8, 16-18, 22-27.

Полив в любой день, кроме: 1, 11-13, 19-20, 28-29.

Подкормка: 6, 14-15, 30.

Подкормка сухими удобрениями: 1, 19-20, 28-29.

Обработка от болезней и вредителей: 2-3, 14-20, 23-25, 30.

Нельзя сажать: 5, 9-10, 14, 19-21

Нельзя подкармливать: 26-27.

Особое внимание в цветниках нужно уделить розам. Можно обработать почву, опрыскать против болезней и вредителей.

Благоприятные дни в июне для ухода за комнатными растениями

Пересадка: 1-4, 7-8, 16-18, 22-27.

Полив в любой день, кроме: 1, 11-13, 19-20, 28-29.

Подкормка: 6, 14-15, 30.

Июнь для комнатных растений хорош тем, что их наконец-то можно смело выносить на свежий воздух - сад, террасу, балкон. Главное - не оставлять на палящем солнце, опрыскивать и даже устраивать им летний душ. Также надо помнить, что летом комнатные растения нужно обязательно подкармливать.

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Автор: Ирина Мельник