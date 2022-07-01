Посевной календарь на июль: что и когда лучше сажать и сеять

В середине лета в Украине ожидается преимущественно жаркая и засушливая погода, но следует учитывать и характерное для этого сезона чередование сухой погоды с грозовыми ливнями, о чем надо помнить, планируя поливы.

Лунные правила для работы на огороде

Так как жизненный цикл растения напрямую связан с небесными светилами, особенно с положением луны, садоводам следует учитывать состояние земного спутника при работах.

В полнолуние (13 июля) и новолуние (28 июля) нельзя заниматься посевом.

На растущую луну (с 1 по 12 июля и 29-31 июля) рекомендуют сажать растения с полезной надземной частью.

На убывающую луну (с 14 по 27 июля) лучше всего садить корнеплоды и луковичные.

Хорошие / плохие даты для овощей

Для посева и посадки овощных культур благоприятные дни в июле: 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 21, 22, 26 числа.

Нежелательные дни для высаживания овощей: 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29 числа.

Что именно лучше садить по датам