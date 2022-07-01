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Посівний календар на липень: що і коли краще садити і сіяти

Фото: посівний календар на липень 2022 (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Посівний календар на липень 2022 року допоможе садівникам визначити найвдаліші дні, щоб садити певні рослини та сіяти те чи інше насіння, відповідно до фаз місяця, і розраховувати на хороший урожай. У спеціальному календарі вказані дати, сприятливі або небажані для роботи на городі.

Що і коли городникам краще садити в липні 2022 - читайте в матеріалі Styler.

В середині літа в Україні очікується переважно спекотна і посушлива погода, проте слід враховувати й характерне для цього сезону чергування сухої погоди з грозовими зливами, про що треба пам'ятати, плануючи поливи.

Місячні правила для роботи на городі

Оскільки життєвий цикл рослини безпосередньо пов'язаний з небесними світилами, особливо з положенням місяця, садівникам слід враховувати стан земного супутника при роботах.

У повний місяць (13 липня) і молодик (28 липня) не можна займатися посівом.

На зростаючий місяць (з 1 по 12 липня і 29-31 липня) рекомендують садити рослини з корисною надземною частиною.

На спадаючий місяць (з 14 по 27 липня) найкраще садити коренеплоди та цибулинні.

Хороші / погані дати для овочів

Для посіву та посадки овочевих культур сприятливі дні у липні: 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 21, 22, 26 числа.

Небажані дні для висаджування овочів: 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29 числа.

Що саме краще садити по датах

  • 1 і 2 липня - часник озимий
  • 3 - 5 липня - зелень, редька, редис, селера коренева, капуста, морква, пастернак, часник озимий
  • 6 липня - капуста, морква, пастернак, часник озимий
  • 7 липня - картопля, прочитайте бульбоплоди, а також рослини зі стеблеплодом
  • 8 липня - редька, редис, селера коренева, капуста
  • 9 липня - картопля, морква, буряк, пастернак, томати
  • 10 липня - петрушка, кінза, селера, суниця, полуниця
  • 11 липня - калина, шипшина, горобина, обліпиха
  • 12 липня - петрушка, кінза, селера
  • 13 - 14 липня - капуста, огірки
  • 15 липня - капуста, огірки, томати
  • 16 липня - огірки, томати
  • 17 липня - зелень, огірки, томати, цибуля, перець, баклажан
  • 18 - 19 липня - зелень, огірки, томати, цибуля, перець
  • 20 липня - зелень, капуста, цибуля
  • 21 липня - капуста, цибуля, томати, морква, буряк, пастернак, редис
  • 22 липня - зелень, капуста, томати, цибуля, перець, баклажан, редис
  • 23 - 24 липня - петрушка, кінза, селера
  • 25 липня - суниця, полуниця
  • 26 - 28 липня - зелень, капуста, квасоля
  • 29 липня - садити нічого не треба, краще зайнятися збором врожаю
  • 30-31 липня - редька, редис, селера коренева, капуста, морква, пастернак, часник озимий

Раніше ми публікували поради фермерів, як врятувати город в сильну спеку.

А також розповідали, коли очікуються магнітні бурі в липні.

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