Посеред Чорної пустелі збудують нове місто. Воно стане столицею Йорданії!

Що відомо про побудову нового міста

Такий проєкт розробили для того, щоб переселити в Чорну пустелю частину населення з нинішньої столиці Йорданії - Амману та міста Зарки, населення яких тільки продовжує зростати. Нове місто планують побудувати за 40 км від Амману, також за 27 кілометрів від міста Зарки.

Йорданські чиновники очікують, що в кінцевому підсумку мільйон людей переїде в цей куточок пустелі, а 157 000 мешканців вже до кінця 2033 року, а сам проєкт побудови міста буде завершений у 2050 році.

На першому етапі уряд планує витрачати 70 мільйонів доларів на рік, починаючи з 2025 року. Ці гроші буде витрачено в основному на розкопки та будівництво.

скептично ставляться до такого плану, оскільки

Схема розташування майбутнього міста (фото: facebook/ Prime Vinistry of Jordan)

Проблема населення та боргів

Відомо що в Йорданії є дуже великий борг у розмірі 45 мільярдів доларів міжнародно валютному фонду, яке королівство все ніяк не може сплатити.

сказав він.