Посеред Чорної пустелі збудують нове місто. Воно стане столицею Йорданії!

Уряд Йорданії планує збудувати свою нову столицю в пустелі та розробив проєкт міста, який має бути виконано до 2050 року.
Про те, що відомо про цей проєкт та чи можливо його реалізувати - читайте в матеріалі нижче.
Такий проєкт розробили для того, щоб переселити в Чорну пустелю частину населення з нинішньої столиці Йорданії - Амману та міста Зарки, населення яких тільки продовжує зростати. Нове місто планують побудувати за 40 км від Амману, також за 27 кілометрів від міста Зарки.
Йорданські чиновники очікують, що в кінцевому підсумку мільйон людей переїде в цей куточок пустелі, а 157 000 мешканців вже до кінця 2033 року, а сам проєкт побудови міста буде завершений у 2050 році.
На першому етапі уряд планує витрачати 70 мільйонів доларів на рік, починаючи з 2025 року. Ці гроші буде витрачено в основному на розкопки та будівництво.
скептично ставляться до такого плану, оскільки
Відомо що в Йорданії є дуже великий борг у розмірі 45 мільярдів доларів міжнародно валютному фонду, яке королівство все ніяк не може сплатити.
сказав він.
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