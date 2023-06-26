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Посеред Чорної пустелі збудують нове місто. Воно стане столицею Йорданії!

Посеред пустелі збудують нову столицю Йорданії (колаж: Styler)
Автор: Наталя Коваль

Уряд Йорданії планує збудувати свою нову столицю в пустелі та розробив проєкт міста, який має бути виконано до 2050 року.

Про те, що відомо про цей проєкт та чи можливо його реалізувати - читайте в матеріалі нижче.

Що відомо про побудову нового міста

Такий проєкт розробили для того, щоб переселити в Чорну пустелю частину населення з нинішньої столиці Йорданії - Амману та міста Зарки, населення яких тільки продовжує зростати. Нове місто планують побудувати за 40 км від Амману, також за 27 кілометрів від міста Зарки.

Йорданські чиновники очікують, що в кінцевому підсумку мільйон людей переїде в цей куточок пустелі, а 157 000 мешканців вже до кінця 2033 року, а сам проєкт побудови міста буде завершений у 2050 році.

На першому етапі уряд планує витрачати 70 мільйонів доларів на рік, починаючи з 2025 року. Ці гроші буде витрачено в основному на розкопки та будівництво.

скептично ставляться до такого плану, оскільки

Схема розташування майбутнього міста (фото: facebook/ Prime Vinistry of Jordan)

Проблема населення та боргів

Відомо що в Йорданії є дуже великий борг у розмірі 45 мільярдів доларів міжнародно валютному фонду, яке королівство все ніяк не може сплатити.

сказав він.

Також читайте, як виглядатиме в Єгипті нова столиця-гігант.

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