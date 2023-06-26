Среди Черной пустыни построят новый город. Он станет столицей Иордании!

Что известно о постройке нового города

Такой проект был разработан для того, чтобы переселить в Черную пустыню часть населения из нынешней столицы Иордании - Аммана и города Зарки, население которых продолжает расти. Новый город планируют построить в 40 км от Аммана, также в 27 километрах от города Зарки.

Иорданские чиновники ожидают, что в конечном итоге миллион людей переедет в этот уголок пустыни, а 157 тысяч жителей уже к концу 2033 года, а сам проект строительства города будет завершен в 2050 году.

На первом этапе правительство планирует тратить 70 миллионов долларов в год, начиная с 2025 года. Эти деньги будут потрачены в основном на раскопки и строительство.

скептически относятся к такому плану, поскольку

Схема расположения будущего города (фото: facebook/Prime Vinistry of Jordan)

Проблема населения и долгов

Известно, что у Иордании есть очень большой долг в размере 45 миллиардов долларов международному валютному фонду, которое королевство все никак не может заплатить.

сказал он.