Посеред Чорної пустелі збудують нове місто. Воно стане столицею Йорданії!

Уряд Йорданії планує збудувати свою нову столицю в пустелі та розробив проєкт міста, який має бути виконано до 2050 року.

Про те, що відомо про цей проєкт та чи можливо його реалізувати - читайте в матеріалі нижче.

Що відомо про побудову нового міста

Такий проєкт розробили для того, щоб переселити в Чорну пустелю частину населення з нинішньої столиці Йорданії - Амману та міста Зарки, населення яких тільки продовжує зростати. Нове місто планують побудувати за 40 км від Амману, також за 27 кілометрів від міста Зарки.

Йорданські чиновники очікують, що в кінцевому підсумку мільйон людей переїде в цей куточок пустелі, а 157 000 мешканців вже до кінця 2033 року, а сам проєкт побудови міста буде завершений у 2050 році.

На першому етапі уряд планує витрачати 70 мільйонів доларів на рік, починаючи з 2025 року. Ці гроші буде витрачено в основному на розкопки та будівництво.

Однак деякі експерти скептично ставляться до такого плану, оскільки єдине джерело води - це оазис Азрак, яке раніше висохло і його довелося штучно відроджувати.

Також скептики говорять, що такий проєкт навряд чи буде реалізованим, оскільки немає природних ресурсів для експлуатації, немає великих промислових зон для обслуговування, немає підземних вод для сільського господарства.

Схема розташування майбутнього міста (фото: facebook/ Prime Vinistry of Jordan)

Проблема населення та боргів

Відомо що в Йорданії є дуже великий борг у розмірі 45 мільярдів доларів міжнародно валютному фонду, яке королівство все ніяк не може сплатити.

Речник уряду Фейсал аль-Шбул заявив місцевим ЗМІ, що державі не доведеться брати жодних позик на будівництво нового міста.

"Нове місто - це позитивне і важливе рішення, особливо тому, що воно дозволяє розвивати державну землю і те, що вона знаходиться за межами столиці", - сказав він.

Інженер-будівельник Мурад Калладе попереджає, що навіть розпочати реалізацію такого проєкту - нелегко.

"Це потребує величезних грошей, щоб забезпечити його стабільний розвиток. Те, що уряд виділив на цей проєкт 70 мільйонів доларів - це дуже мало порівняно з обсягами інвестицій, необхідних для інфраструктури міста", - каже будівельник.

За словами Калладе, що нове місто в пустелі не буде особливо привабливим для людей в Аммані, якщо уряд не надасть землю за нижчими цінами та не буде доступною потужна транспортна система до міста.