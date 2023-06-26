Среди Черной пустыни построят новый город. Он станет столицей Иордании!

Правительство Иордании планирует построить свою новую столицу в пустыне и разработало проект города, который должен быть выполнен до 2050 года.

О том, что известно об этом проекте и возможно ли его реализовать - читайте ниже.

Что известно о постройке нового города

Такой проект был разработан для того, чтобы переселить в Черную пустыню часть населения из нынешней столицы Иордании - Аммана и города Зарки, население которых продолжает расти. Новый город планируют построить в 40 км от Аммана, также в 27 километрах от города Зарки.

Иорданские чиновники ожидают, что в конечном итоге миллион людей переедет в этот уголок пустыни, а 157 тысяч жителей уже к концу 2033 года, а сам проект строительства города будет завершен в 2050 году.

На первом этапе правительство планирует тратить 70 миллионов долларов в год, начиная с 2025 года. Эти деньги будут потрачены в основном на раскопки и строительство.

Однако некоторые эксперты скептически относятся к такому плану, поскольку единственный источник воды - это ранее высохший оазис Азрак и его пришлось искусственно возрождать.

Также скептики говорят, такой проект вряд ли будет реализован, поскольку отсутствуют природные ресурсы для эксплуатации, нет больших промышленных зон для обслуживания, нет подземных вод для сельского хозяйства.

Схема расположения будущего города (фото: facebook/Prime Vinistry of Jordan)

Проблема населения и долгов

Известно, что у Иордании есть очень большой долг в размере 45 миллиардов долларов международному валютному фонду, которое королевство все никак не может заплатить.

Спикер правительства Фейсал аль-Шбул заявил местным СМИ, что государству не придется брать никаких ссуд на строительство нового города.

"Новый город – это положительное и важное решение, особенно потому, что он позволяет развивать государственную землю и то, что она находится за пределами столицы", – сказал он.

Инженер-строитель Мурад Калладе предупреждает, что даже приступить к реализации такого проекта - нелегко.

"Это нуждается в огромных деньгах, чтобы обеспечить стабильное развитие. То, что правительство выделило на этот проект 70 миллионов долларов – это очень мало по сравнению с объемами инвестиций, необходимых для инфраструктуры города", – говорит строитель.

По словам Калладе, новый город в пустыне не будет особенно привлекательным для людей в Аммане, если правительство не предоставит землю по более низким ценам и не будет доступна мощная транспортная система в город.