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Железный городок в Ирпене: как выглядит новое жилье для переселенцев (фото)

В Ирпене появился Железный городок для переселенцев (Коллаж РБК-Украина, фото: Укрзализныця)
Автор: Анна Шиканова

В Ирпене открывается новое поселение для украинцев, которые лишились жилья из-за военных действий. На помощь жителям пришла Укрзализныця, которая отдала 5 вагонов-купе 2020 года с кондиционерами для "Железного городка".

Как выглядит этот городок и какие удобства будут у жителей - читайте ниже.

Укрзализныця помогла городскому совету Ирпеня оборудовать "Железный городок" для тех, кто потерял жилье из-за вторжения россиян.

Для этого выделили 5 вагонов-купе 2020 года с кондиционерами и санузлами. Один вагон отдали под ресторан с лаундж-зоной, еще один будет с душевыми комнатами и сушилкой.

На территории городка находится детская площадка, настольный теннис и бадминтон. Также будут доступны шахматы и коллекция настольных игр, зона барбекю с альтанками и гамаками с пуфами.

Фото: Железный городок в Ирпене (Укрзализныця)

Территория парка будет с круглосуточной охраной, а интернет на территории - благодаря Старлинкам. Вход на территорию городка - только по карточкам.

Для жителей "Железного городка" обеспечат трехразовое питание - от World Central Kitchen. Помогут также со стиркой. Лаундж-зону обеспечили библиотекой с книгами. А еще жителям городка выделили велосипеды.

Фото: Железный городок в Ирпене (Укрзализныця)

Разместить во временном жилье смогут около 100 человек - почти 25 семей. Подать заявку на поселение можно по номеру: 097 925 09 51. Находится городок на улице Центральной, в 10 минутах от вокзала.

Фото: Железный городок в Ирпене (Укрзализныця)

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как выглядят модульные городки в разных странах мира.

А также сообщали о том, как выглядит новый модульный городок для переселенцев под Львовом - теперь с собственными кухнями.

А еще писали, что возле Львова откроют новый немодульный городок для переселенцев.

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