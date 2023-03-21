Посадіть ці рослини в березні, і вони будуть квітнути ціле літо: садоводам на замітку (фото)

Вербена

Вона невибаглива, але вирізняється яскравими квітами, які з'являються на вербені аж до заморозків. Насіння можна висівати вже в березні.

Через два тижні з'являться перші паростки. Проте не поспішайте з висадкою в ґрунт: робити це краще у травні. Вербена любить простір, тому між саджанцями повинна бути відстань 25-30 сантиметрів.

Вербена (фото: Вікіпедія)

Аліссум

Ця квітка завойовує прихильність саме завдяки здатності безперервного цвітіння. Квіти аліссума мають приємний медовий аромат.

На розсаду можна починати сіяти наприкінці березня та на початку квітня. Через два тижні ви побачите перші паростки. А в кінці травня їх можна буде сміливо пересаджувати у відкритий ґрунт.

Аліссум (фото: greenmarket.com.uа)

Флокс

Ви, напевно, неодноразово бачили ці рожеві кулі на клумбах. Над ними завжди багато бджіл і сонця. Висаджуйте флокси на розсаду в березні, а перші паростки з'являться вже через тиждень.

Пересаджуйте в ґрунт, коли земля достатньо прогріється. Квітнуть флокси у червні, і триває цвітіння аж до перших холодів.

Флокс (фото: viaflor.com.ua)

Клеома

Як і всі попередні, клеому краще розводити в березні та переносити в землю у травні. Клеома любить вільний простір, тому дотримуйтеся відстані пів метра між рослинами.

Цвісти рослина також буде від початку червня та до заморозків.

Клеома (фото: rastenievod.com)

Ротики, або левиний зів

Цю квітку можна сіяти відразу в ґрунт, коли той вже прогріється. Насіння перемішайте з піском, присипте землею та полийте водою. Через 10 днів побачите перші паростки.

І аж до самого листопада ваше око буде тішитися яскравим кольорам і приємному запаху на клумбі.

Ротики (фото: asterias.od.ua)

Лаванда

Лаванда дуже любить та потребує тепла, тому не поспішайте з її висадкою на вулицю. Своїм ароматом рослина здатна відлякувати мух, комарів, різних шкідників і міль.

До речі, садівники радять її висаджувати перед вікнами спальні чи вітальні, щоб до кімнати не залітали комахи. Цвісти лаванда буде до кінця жовтня.

Лаванда (фото: Freepik)

Петунія

Звучить незвично, адже найчастіше петунію продають у підвісних горщиках, проте на клумбі вона також матиме привабливий вигляд.

Висійте її поверхнево, через тиждень-два з'являться перші листочки. Коли холод остаточно відступить, переносьте петунію у відкритий ґрунт. Не забувайте про відстань у 30-35 см. Цвісти вона буде до кінця осені.

Петунія (фото: rastenievod.com)