Посадите эти растения в марте, и они будут цвести целое лето: садоводам на заметку (фото)

Температура постепенно становится выше, а это значит, что самое время приступать к огородным и садовым работам. В марте хорошее время для того, чтобы посадить цветочные растения, которые будут радовать глаз целое лето!
Какие растения цветут три месяца лета - читайте ниже в материале Styler.
Она неприхотлива, но отличается яркими цветами, появляющимися на вербене вплоть до заморозков. Семена можно высевать уже в марте.
Через две недели появятся первые ростки. Однако не торопитесь с высадкой в почву: делать это лучше в мае. Вербена любит пространство, поэтому между саженцами должно быть расстояние 25-30 сантиметров.
Вербена (фото: Википедия)
Этот цветок завоевывает расположение именно благодаря способности непрерывного цветения. Цветы алиссума обладают приятным медовым ароматом.
На рассаду можно начинать сеять в конце марта и начале апреля. Через две недели вы увидите первые ростки. А в конце мая их можно будет смело пересаживать в открытую почву.
Алисум (фото: greenmarket.com.uа)
Вы, наверное, не раз видели эти розовые шары на клумбах. Над ними всегда много пчел и солнца. Высаживайте флоксы на рассаду в марте, а первые ростки появятся уже через неделю.
Пересаживайте в почву, когда земля достаточно прогреется. Цветут флоксы в июне и продолжается цветение вплоть до первых холодов.
Флокс (фото: viaflor.com.ua)
Как и все предыдущие, клеому лучше разводить в марте и переносить в землю в мае. Клеома любит свободное пространство, поэтому соблюдайте расстояние в полметра между растениями.
Цветет растение также с начала июня и до заморозков.
Клеома (фото: rastenievod.com)
Этот цветок можно сеять сразу в почву, когда та уже прогреется. Семена перемешайте с песком, присыпьте землей и полейте водой. Через 10 дней увидите первые ростки.
И до самого ноября ваш глаз будет радоваться ярким цветам и приятному запаху на клумбе.
Ротики (фото: asterias.od.ua)
Лаванда очень любит и нуждается в тепле, поэтому не спешите с ее высадкой на улицу. Своим ароматом растение способно отпугивать мух, комаров, разных вредителей и моль.
Кстати, садоводы советуют ее высаживать перед окнами спальни или гостиной, чтобы в комнату не залетали насекомые. Цвести лаванда будет до конца октября.
Лаванда (фото: Freepik)
Звучит необычно, ведь чаще всего петунию продают в подвесных горшках, однако на клумбе она также будет привлекательна.
Высейте ее поверхностно, через неделю-две появятся первые листики. Когда холод окончательно отступит, переносите петунию в открытый грунт. Не забывайте про расстояние в 30-35 см. Цвести она будет до конца осени.
Петуния (фото: rastenievod.com)
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