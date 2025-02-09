Посадіть ці 5 плодових дерев навесні і вони дадуть врожай максимально швидко

Весна - це ідеальний час для посадки плодових дерев, які принесуть не тільки радість від спостереження за їхнім ростом, а й багатий урожай. Існує ряд дерев, які швидко адаптуються до нових умов, активно ростуть і починають плодоносити вже на 3-4 рік.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 5 плодових дерев, які легко адаптуються до умов клімату України і здивують вас своєю швидкістю росту та родючістю.

Яблуня

Яблуня - це одне з найпопулярніших плодових дерев, яке можна сміливо садити навіть на невеликих ділянках. Вона відома своїм швидким ростом, адже за правильного догляду може давати приріст до 60 см на рік. Окрім того, яблуні не потребують складного догляду, вони чудово ростуть на різних типах ґрунтів.

Особливо швидко ростуть сорти, такі як "Грушівка", "Антонівка" і "Сіміренко". Ці дерева можуть почати плодоносити вже на 3-4 рік, даруючи смачні й соковиті плоди. Яблуня в саду не тільки прикрашає його, але й дозволяє вам отримувати щорічний урожай.

Квітуча яблуня (фото: Вікіпедія)

Слива

Слива - це ще одне швидко зростаюче дерево, яке принесе вам багатий урожай. Вона може досягати висоти до 6-10 метрів і за належного догляду може зростати на 40-50 см щорічно. Сливи відомі своєю здатністю починати плодоносити вже через 2-3 роки після посадки.

Смак їхніх плодів приємно здивує вас - соковиті, ароматні й досить солодкі. Плоди сливи використовуються не тільки в їжу, але й для консервування, варення або приготування вина. Сливи добре ростуть навіть у південних районах України, де умови для них найсприятливіші. Вони не потребують особливих умов по догляду, лише регулярного поливу та підживлення.

Слива починає родити дуже швидко після посадки (фото: Вікіпедія)

Черешня

Черешня - це дерево, яке росте дуже швидко і може стати справжньою прикрасою вашого саду. Висота цього дерева може досягати 10-12 метрів, а щорічний приріст становить 60-80 см.

Черешня славиться своєю здатністю швидко плодоносити, адже вона починає приносити плоди вже на 4-5 рік після посадки. Це дерево також досить морозостійке, тому воно чудово росте не лише на південних територіях, але й у середній смузі України.

Черешні мають солодкі, соковиті плоди, які можна їсти свіжими або використовувати для приготування варення чи десертів. Плоди цього дерева також чудово зберігаються, тож ви можете насолоджуватися ними не тільки в сезон, але й після збирання врожаю. Черешня дуже стійка до хвороб і шкідників, що робить її відмінним вибором для садівників.

Черешня дає урожай раніше за інші дерева (фото: Вікіпедія)

Абрикос

Абрикос - це південне дерево, яке починає активно рости вже з перших років після посадки. Середній приріст абрикоса може становити до 1,5 метра на рік, що робить його одним із найшвидших плодових дерев.

Абрикоси починають плодоносити вже на 3-й рік після посадки, даруючи вам солодкі і смачні плоди. Це дерево найкраще росте в теплих районах, таких як південь України, але при правильному догляді воно може добре розвиватися і в більш прохолодних зонах.

Абрикоси в саду стануть не лише приємним елементом дизайну, але й принесуть багатий урожай. Плоди абрикоса використовуються для приготування варення, компотів, соків, а також для свіжого споживання. Важливо пам’ятати, що абрикос потребує сонячного місця та захисту від сильних вітрів.

Абрикос росте дуже швидко, але його висота не дуже велика (фото: Вікіпедія)

Айва

Айва - це дерево, яке не так часто зустрічається в садах, але його швидкий ріст і цінні плоди варто оцінити. Вона може рости до 1,5 метра за сезон і починає плодоносити вже на 3-4 рік після посадки.

Айва добре росте навіть на сухих ґрунтах, що робить її ідеальним вибором для регіонів з посушливим кліматом. Плоди айви дуже важкі - від 350 г до 1,5 кг, і вони використовуються для приготування варення, компотів та соусів. Це дерево вирощують на різних типах ґрунтів, але найкраще воно росте на родючих і добре зволожених ділянках.

Айва є не тільки декоративною, але й корисною культурою, адже її плоди багаті на вітаміни та мікроелементи. Враховуючи її швидкий ріст, ви можете насолоджуватися першим урожаєм вже через кілька років.

Айва - чудовий варіант швидкозростаючого дерева зі смачними плодами (фото: Вікіпедія)