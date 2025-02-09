Посадите эти 5 плодовых деревьев весной и они дадут урожай максимально быстро

Весна - это идеальное время для посадки плодовых деревьев, которые принесут не только радость от наблюдения за их ростом, но и богатый урожай. Существует ряд деревьев, которые быстро адаптируются к новым условиям, активно растут и начинают плодоносить уже на 3-4 год.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 5 плодовых деревьях, которые легко адаптируются к условиям климата Украины и удивят вас своей скоростью роста и плодородностью.

Яблоня

Яблоня - это одно из самых популярных плодовых деревьев, которое можно смело сажать даже на небольших участках. Она известна своим быстрым ростом, ведь при правильном уходе может давать прирост до 60 см в год. Кроме того, яблони не требуют сложного ухода, они прекрасно растут на разных типах почв.

Особенно быстро растут сорта, такие как "Грушевка", "Антоновка" и "Симиренко". Эти деревья могут начать плодоносить уже на 3-4 год, даря вкусные и сочные плоды. Яблоня в саду не только украшает его, но и позволяет вам получать ежегодный урожай.

Цветущая яблоня (фото: Википедия)

Слива

Слива - это еще одно быстрорастущее дерево, которое принесет вам богатый урожай. Она может достигать высоты до 6-10 метров и при должном уходе может расти на 40-50 см ежегодно. Сливы известны своей способностью начинать плодоносить уже через 2-3 года после посадки.

Вкус их плодов приятно удивит вас - сочные, ароматные и довольно сладкие. Плоды сливы используются не только в пищу, но и для консервирования, варенья или приготовления вина. Сливы хорошо растут даже в южных районах Украины, где условия для них самые благоприятные. Они не требуют особых условий по уходу, только регулярного полива и подкормки.

Слива начинает родить очень быстро после посадки (фото: Википедия)

Черешня

Черешня - это дерево, которое растет очень быстро и может стать настоящим украшением вашего сада. Высота этого дерева может достигать 10-12 метров, а ежегодный прирост составляет 60-80 см.

Черешня славится своей способностью быстро плодоносить, ведь она начинает приносить плоды уже на 4-5 год после посадки. Это дерево также достаточно морозостойкое, поэтому оно прекрасно растет не только на южных территориях, но и в средней полосе Украины.

Черешни имеют сладкие, сочные плоды, которые можно есть свежими или использовать для приготовления варенья или десертов. Плоды этого дерева также прекрасно хранятся, поэтому вы можете наслаждаться ими не только в сезон, но и после сбора урожая. Черешня очень устойчива к болезням и вредителям, что делает ее отличным выбором для садоводов.

Черешня дает урожай раньше других деревьев (фото: Википедия)

Абрикос

Абрикос - это южное дерево, которое начинает активно расти уже с первых лет после посадки. Средний прирост абрикоса может составлять до 1,5 метра в год, что делает его одним из самых быстрых плодовых деревьев.

Абрикосы начинают плодоносить уже на 3-й год после посадки, даря вам сладкие и вкусные плоды. Это дерево лучше всего растет в теплых районах, таких как юг Украины, но при правильном уходе оно может хорошо развиваться и в более прохладных зонах.

Абрикосы в саду станут не только приятным элементом дизайна, но и принесут богатый урожай. Плоды абрикоса используются для приготовления варенья, компотов, соков, а также для свежего потребления. Важно помнить, что абрикос требует солнечного места и защиты от сильных ветров.

Абрикос растет очень быстро, но его высота не очень большая (фото: Википедия)

Айва

Айва - это дерево, которое не так часто встречается в садах, но его быстрый рост и ценные плоды стоит оценить. Она может расти до 1,5 метра за сезон и начинает плодоносить уже на 3-4 год после посадки.

Айва хорошо растет даже на сухих почвах, что делает ее идеальным выбором для регионов с засушливым климатом. Плоды айвы очень тяжелые - от 350 г до 1,5 кг, и они используются для приготовления варенья, компотов и соусов. Это дерево выращивают на разных типах почв, но лучше всего оно растет на плодородных и хорошо увлажненных участках.

Айва является не только декоративной, но и полезной культурой, ведь ее плоды богаты витаминами и микроэлементами. Учитывая ее быстрый рост, вы можете наслаждаться первым урожаем уже через несколько лет.

Айва - отличный вариант быстрорастущего дерева с вкусными плодами (фото: Википедия)