Посадили за фото фрази "Слава Україні". З трирічного полону звільнили відому активістку Людмилу Гусейнову

Людмила Гусейнова з Новоазовська провела у донецькому СІЗО три роки та 13 днів. Відому активістку російські окупанти затримали за посади у соціальних мережах. Її звільнили з полону у рамках "жіночого обміну" 17 жовтня.
Історію звільненої Людмили Гусейнової розповіли у ВВС Україна.
Людмила разом із чоловіком ще у 2014 році залишилася на окупованій Росією території Донецької області. Вона допомагала сім'ям та дітям, які опинилися у важких обставинах і не приховувала свою проукраїнську позицію.
У 2019 році її затримали прямо на робочому місці. На Гусейнову донесли "колеги" і причиною арешту стали ще і її пости у соціальних мережах. Чоловік Людмили почув її голос у телефоні 17 жовтня - її звільнили в рамках "жіночого обміну" 17 жовтня разом із ще 12 цивільними.
Людмила Гусейнова працювала інженером з техніки безпеки на птахофабриці у Новоазовську. Коли Росія вторглася на територію Донецької області, вона з чоловіком вирішила не їхати й по суті взяла на себе функції дитячого омбудсмена на окупованій території.
Вона займалася дітьми із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
"Люда була завжди відчайдушною. По-перше, вона залишилася в Новоазовську. Довгий час над їхнім будинком висів синьо-жовтий прапор. Потім з міркувань безпеки його зняли. Могла йти по селу і вітатись: Добрий день. Навіть колеги через це поскаржилися" на неї директору", - розповіла її подруга Ліна Кущ.
Гусейнова разом з однодумцями знаходила ресурси в Україні та за кордоном, щоб допомогти дітям у Новоазовську та в навколишніх селах.
"Пам'ятаю, як перед Новим роком ми підписували дітям з окупованої території листівки. Це було зворушливо. А ми отримали звідти дитячі малюнки. Коли Люда привозила щось для дітей, казала: це вам від України", - розповідає Ліна Кущ.
Фото: Людмила Гусейнова до полону
Для Людмили було важливо, щоб діти на окупованих територіях зберігали зв'язок з Україною та знали, що вони українці та їх підтримують.
Ліна Кущ каже, що вона була "неформальним омбудсменом" дітей на окупованих територіях. Але вона при цьому була одна і підтримати її не було кому.
Як розповів Дмитро Пархоменко, Людмилу забрали з роботи у жовтні 2019 року. Їй навіть дозволили повернутися додому та взяти необхідні речі.
А потім вона просто зникла. Чоловікові знайомі казали, що через 4-5 днів все рішиться. Але цього не сталося, і він гадки не мав, де Людмила.
Майже місяць Пархоменко безрезультатно намагався знайти дружину у всіх інстанціях окупаційної влади. А потім виїхав на підконтрольну Україні територію. У Києві він звернувся до поліції та СБУ - написав заяви.
Пізніше з'ясувалося, що Людмилу Гусейнову звинувачували у шпигунстві, екстремізмі та зраді. Чоловік розповів, що всі звинувачення були на підставі постів у соціальних мережах, фотографіях із написом: "Слава Україні" на піску, на підставі кількох свідчень людей про те, що вона допомагає українцям та зневажає окупантів "ДНР".
Арешт Людмили став шоком для її друзів. Місяць її утримували у сумнозвісній в'язниці "Ізоляція" у Донецьку, звідки регулярно возили на допити. А потім перевели до СІЗО.
Як каже Ліна Кущ, це було певною перемогою, оскільки на окупованих територіях СІЗО – це певні правила та гарантія, що людина не зникне, як в інших місцях утримання.
Для себе Людмила нічого не просила, але просила піклуватися про дітей у колишньому сільському інтернаті в Новоазовському районі.
У 2021 році Гусейнова (Пархоменко – за чоловіком) стала лауреаткою Національної правозахисної премії – заочно.
Ліна Кущ зазначає, що Людмила за дітей готова була йти напролом, навіть крізь погрози. Вона за них просто воювала.
17 жовтня Дмитру Пархоменко зателефонували та повідомили, що його дружина Людмила повертається додому в рамках обміну полоненими. А потім Людмила йому зателефонувала сама.
Наразі вона знаходиться у Дніпрі та проходить медичне обстеження. Дмитро з нетерпінням чекає на зустріч із дружиною, і розуміє, що поспішати зараз не потрібно.
"Все закінчилося добре. Слава Богу. Гірше вже не буде", - додає він.
Раніше ми розповідали, що Людмилу Гусейнову вже три роки тримають "на підвалі".
А також ми писали про те, що відомо про в'язницю "Ізоляція" у Донецьку, де тримають українських полонених.