Посадив на ланцюг: під Києвом таксист жорстко покарав пасажира

У Києві таксист прикував на ланцюг пасажира (Колаж РБК-Україна)

Пасажир просидів під замком у гаражі таксиста багато годин

38-річний житель міста Суми став жертвою жорстокого таксиста, який покарав пасажира за те, що він не зміг оплатити поїздку і посадив його на ланцюг у своєму гаражі. Про це повідомила прес-служба поліції Київської області в Facebook.

Мешканець міста Суми, перебуваючи в столиці, викликав таксі і попросив його відвезти в рідне місто. Таксист, який виконував замовлення, під час поїздки попросив пасажира розрахуватися і з'ясував, що у клієнта немає з собою грошей. Тоді таксист відвіз його в найближче відділення банку, де з'ясувалося, що пасажир є боржником і йому відмовили у позиці.

Після цього водій таксі прийняв рішення повернутися з пасажиром в Київ, де він розраховував отримати розрахунок за поїздку. Однак і в столиці пасажир не зміг з ним розрахуватися.

"Однак водієві і в столиці також не вдалося роздобути гроші... Пасажир заборгував за поїздку 7 тисяч гривень. Таксист довіз пасажира до свого гаражу в с. Софіївська Борщагівка. Там, у підвалі, він зв'язав йому ногу ланцюгом і закрив", - йдеться в повідомленні поліції.

Постраждалий провів у гаражі більше 7 годин, але зміг дотягнутися до інструмента і звільнитися. Як тільки він вибрався з полону, він негайно відправився в поліцію.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Працівники Києво-Святошинського відділу поліції затримали водія таксі. На даний момент йому обирають запобіжний захід. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Таксистові загрожує позбавлення волі на термін до 5 років.

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