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Ехала домой ночью: в Киеве таксист изнасиловал и избил пассажирку

STYLERПроисшествия    31.07.2019 - 11:46
Ехала домой ночью: в Киеве таксист изнасиловал и избил пассажирку
Фото: коллаж РБК-Украина

Таксист-насильник ездит на Renault с наклейками Uklon

Таксист напал на женщину, изнасиловал и ограбил ее, после чего избил и бросил в лесу за городом. Шокирующий инцидент произошел в ночь на 31 июля - потерпевшая поймала попутный автомобиль с наклейками Uklon в районе Академгородка, но поездка закончилась для нее издевательством и госпитализацией. Насильник скрылся. Об этом передает "Информатор".

Изверг отвез свою жертву в лес на Новоирпенской трассе, изнасиловал орально, забрал мобильный телефон и 4,5 тысячи гривен. После содеянного он оставил избитую девушку и уехал.

Пострадавшая смогла добраться домой и рассказала своей подруге о происшествии. Та около половины второго ночи вызвала полицию. 

Отмечается, что насильник был в легковушке Renault, на котором были наклейки сервиса вызова такси Uklon. Во время поездки водитель свернул в лес на Новоирпенской трассе и напал на пассажирку.

После того, как мужчина избил и изнасиловал девушку, он заставил ее перевести деньги с карты на его счет. Затем злоумышленник уехал. 

Сейчас пострадавшая госпитализирована, у нее рваная рана губы.

Полиция выясняет подробности происшествия и разыскивает насильника-таксиста.

Ехала домой ночью: в Киеве таксист изнасиловал и избил пассажирку

Иллюстративное фото: Полиция (из открытых источников)

Как сообщалось ранее, весной под Киевом жестоко убили и сожгли таксиста в службе Uber. 

Также мы писали о том, что в марте подозреваемый в убийстве 25-летнего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова 28-летний Кингисепп Луан с позывным "Лука" погиб от взрыва в квартире в Киеве.

Напомним, недавно 19-летняя студентка из Первомайска под Харьковом шла на железнодорожную станцию и по дороге зашла в лес ради красивых фото, где на ее напал насильник. Издевательства над девушкой продолжались почти сутки. Полиция задержала 54-летнего подозреваемого, который уже имеет судимость за изнасилование.

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