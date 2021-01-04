В Португалии медсестра умерла через два дня после прививки вакциной от COVID-19

В Португалии 41-летняя медсестра Соня Ацеведо умерла в новогоднюю ночь, через два дня после того, как ей сделали прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech.

Интересно, но после укола у женщины не было никаких побочных эффектов. При этом ее отец заявил, что у дочери не было никаких проблем со здоровьем. Об этом сообщает издание Dailymail.

"Ей сделали прививку против COVID-19, но у нее не было никаких симптомов. Я не знаю, что случилось. Мне просто нужны ответы. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери", - заявил мужчина.

У Сони осталось двое детей. Она работала в педиатрическом отделении в Португальском институте онкологии в Порту. В ближайшие дни произойдет вскрытие, которое должно прояснить внезапную смерть женщины.

Работодатели медсестры подтвердили, что прививку против коронавируса ей сделали 30 декабря. При этом им не говорили ни о каких побочных эффектах.

Дочь Сони Ацеведо рассказала, что ее мама жаловалась только на "обычный" дискомфорт в области тела, где ей сделали прививку, но в целом все было нормально.

Напомним, в пригороде Афин заместитель руководителя больницы попал в реанимацию после прививки вакциной Pfizer/BioNTech.

Ранее в Мексике врач попала в реанимацию после вакцинирования от COVID-19.