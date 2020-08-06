В порту Николаева уже два года стоит опасный груз: взрыв может быть сильнее, чем в Бейруте

В порту Николаева уже два года стоит груз с 3200 тоннами просроченной аммиачной селитры. Активисты отмечают, что такой груз может спровоцировать взрыв намного сильнее, чем тот, что произошел 4 августа в Бейруте, столице Ливана.

Как сообщил на своей странице в Facebook Андрей Сенченко, глава общественной организации "Центр аналитических исследований", этот груз находится в Николаевском порту уже два года и по нему было открыто несколько уголовных производств.

"18.09.2018 года судно Тузла с 3200 тоннами "просроченной" селитры зашло в Никморпорт, на 12 причал. Началась положенная по процедуре отгрузка, но экологической инспекцией было отказано в оформлении груза. Помимо этого, экоинспекция обратилась в Госпотребслужбу области, в таможню, прокуратуру, СБУ и полицию. Судно ушло, а груз остался лежать в порту. Что обращает на себя внимание - объемы груза (селитра) даже больше, чем взлетело в воздух в порту Бейрута", - написал Сенченко.

Он добавил, что было открыто уголовное производство. Установлено, что отправлен груз был из Казахстана. Железной дорогой его отправили в Грузию, а оттуда судном отправлен в Николаев.

"Затем, следственные органы проводили осмотр товара и утверждали, что неустановленные должностные лица компании-экспедитора предпринимали попытки предать товарный вид грузу, чтобы выпустить его в свободный оборот на территории Украины", - сообщил Сенченко.

В феврале 2019 года суд отказал в снятии ареста на имущество и по состоянию на август 2020 года 3200 тонны просроченной селитры находятся в порту Николаева.

"А вот теперь, в свете произошедшего в Бейруте, кто и когда последний раз проверял условия хранения этих трех тысяч двухсот тонн арестованной просроченной селитры? Они хранятся с соблюдением всех норм безопасности? У нас какой-то дядя Вася не решит там двери приварить в складе? Или может эта селитра уже повторила судьбу арестованного масла, которое испарилось из-под ареста?" – резюмировал Сенченко.

В Николаевском морском порту сообщили, что опасный груз был вывезен в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Николаевского морского порта.

"После трагического взрыва в Бейруте в СМИ появилась информация о том, что на территории Николаевского морского порта находится аммиачная селитра, которая была завезена в 2018 году. Администрация Николаевского морского порта официально опровергает эту информацию, так как она не соответствует действительности. Вывоз партии селитры аммиачной с территории Николаевского морского порта было завершено в начале 2019 году. На данный момент остатки груза селитры аммиачной, которая была сгружена с "Тузлы", в порту отсутствуют", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что жителям Бейрута грозит новая опасность из-за взрыва в порту.

А также рассказывали о том, что, взрыв в Бейруте сравнили с апокалипсисом.