Жителям Бейрута грозит новая опасность: в сеть попало фото

Небо над Бейрутом окрасилось в неестественный цвет и это может сигнализировать о новой проблеме

Взрыв в порту столицы Ливана Бейруте, который произошел 4 августа, нанес сильные убытки городу. Более ста человек погибли, очень много раненных, разрушены дома. Четверть миллиона человек остались без крыши над головой.

Эксперты сообщают, что этот взрыв был самым мощным взрывом за всю историю Бейрута. Мощность составила 1000-1500 тонн тротилового эквивалента. Как отмечают специалисты из Университета Шеффилда, эта цифра соответствует одной десятой взрывной мощности атомной бомбы, которую американцы сбросили на Хиросиму, пишет Vesti.

Толчки после взрыва почувствовали даже жители острова Кипр, который находится за 160 км от Ливана.

Однако жителям Ливана может грозить и новая опасность. Ранним утром в четверг, 6 августа, небо над городом окрасилось в кислотно-оранжевый цвет. Как отмечает редактор издания "Голос Хезболлы" Николас Ноэ, жители Бейрута могут подвергаться воздействию опасных химических агентов.

