Портрет Зеленского повесили в подъезде Киева: неожиданная реакция украинцев (видео)

Пранк с портретом президента РФ Владимира Путина в лифте жилого дома решили повторить. В одной из киевских высоток пранкер разместил красочный портрет Владимира Зеленского, дополнительно установив скрытую камеру, на которую записал яркую и неожиданную реакцию украинцев.

Неизвестные пранкеры поместили в лифте киевской многоэтажки портрет президента Украины Владимира Зеленского. Реакция украинцев была разной, но никто не ругался нецензурными словами, как это было в России.

Многие с юмором реагировали на портрет и оставили довольно добродушные комментарии. Один человек только назвал это "идиотизмом" и попытался оторвать фото.

"Надо сфотографироваться, пока не запороли. Ведь не поверят!", "Что такое? Ну… Красавец", "Ага, а рамка же не дешевая", "Здрасьте… Как дела, президент?", — такие реплики оставили зрители президентского портрета.

Пранк с портретом Зеленского

Ранее Зеленский призвал отказаться от портретов президента в кабинетах.