Портрет онлайн-покупателя: сколько и на что украинцы стали тратить во время войны

Украинцы во время полномасштабной войны снизили интенсивность онлайн-покупок. Также изменилась и приоритетная группа товаров, которые чаще всего интересовали покупателей - среди таких выделяют электронику, одежду и товары для дома.

Как сейчас выглядит портрет украинского интернет-покупателя, и какие нынче особенности онлайн-шопинга - читайте в материале ниже.

Самыми активными покупателями в интернете в настоящее время являются граждане Украины, вернувшиеся домой после вынужденного временного отъезда из-за нападения РФ. Об этом свидетельствуют данные опроса CBR, экспертов в сфере маркетинговых исследований, совместно с аналитикой OLX.

Этим летом только около 54% украинцев делают покупки онлайн, в то время как в конце 2021-го регулярный шопинг в интернете совершали 77% граждан.

Между тем, после большого нападения РФ украинцы стали еще больше пользоваться доставкой (количество выросло в 3 раза), выросла также доля тех, кто не готов ждать товара больше недели.

Портрет покупателя во время войны

По данным исследования, наиболее активные онлайн-покупатели - те, кто после 24 февраля уже вернулись в свои родные города - чаще других покупали технику, косметику и товары по уходу за собой, продукты питания, аксессуары и мебель. Это преимущественно жители северных и центральных областей, а также Киева.

Респонденты, которые никуда не выезжали, больше других делали спонтанные покупки в интернете и с начала войны чаще заказывали медицинские препараты. В основном это были жители небольших населенных пунктов, а также западного и центрального регионов.

Граждане, которые были вынуждены перемещаться из-за войны, к выбору товаров относились более взвешенно. Чаще других они покупали онлайн строительные материалы.

Как показал опрос, доля тех, кто вообще прекратил совершать покупки в интернете, уменьшилась за счет жителей южных областей, женщин старше 46 лет, неработающих или с низким уровнем дохода. Среди причин часто называли отсутствие потребности в таких покупках (24%), финансовые трудности (23%) и проблемы, связанные с войной (11%).

Какие товары больше всего интересуют украинцев

В июне-июле покупатели на сайте бесплатных объявлений чаще всего интересовались такими категориями:

электроника - 194,6 млн откликов на опубликованные объявления;

дом и сад - 190,2 млн откликов;

мода и стиль -121,2 млн откликов.

Самыми популярными товарами для потенциальной покупки в этих категориях были телефоны и аксессуары, товары для строительства и ремонта, а также товары для здоровья и красоты.

Опрос показал, что украинцы все чаще пользуются доставкой, а на выбор способа отправки влияет недорогая стоимость посылки и скорость. Так, только за июнь-июль количество заказов через OLX Доставка составило более 1,8 миллиона, что в 3 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года (535 тысяч заказов).

Количество заказов по данным ресурса в разных категориях товаров в течение июня-июля:

электроника - 419 195 доставок; мода и стиль - 399 129; детские товары - 324 736; хобби, отдых и спорт - 313 357; дом и сад - 273 985; животные - 35 701.

Как выглядит средний чек покупок онлайн

В первые два месяца лета средний размер покупки составил 740 гривен. По обыкновению, больше всего тратили на электронику (средняя стоимость заказа увеличилась на 100 гривен). Самый маленький чек - на детские товары, что и было прежде (снизился на 61 гривну по сравнению с прошлым годом).

Данные OLX Доставка