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Портрет онлайн-покупця: скільки і на що українці стали витрачати під час війни

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Середа 24 серпня 2022 08:03
Портрет онлайн-покупця: скільки і на що українці стали витрачати під час війни Фото: інтернет-шопінг в Україні (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Українці під час повномасштабної війни знизили інтенсивність онлайн-покупок. Також змінилася і пріоритетна група товарів, які найчастіше цікавили покупців - серед таких виділяють електроніку, одяг і товари для дому.

Як зараз виглядає портрет українського інтернет-покупця, та які нині особливості онлайн-шопінгу - читайте в матеріалі нижче.

Найактивнішими покупцями в інтернеті наразі є громадяни України, які повернулися додому після вимушеного тимчасового від'їзду через напад РФ. Про це свідчать дані опитування CBR, експертів у сфері маркетингових досліджень, спільно з аналітикою OLX.

Цього літа тільки близько 54% українців роблять покупки онлайн, в той час, як наприкінці 2021-го регулярний шопінг в інтернеті здійснювали 77% громадян.

Тим часом після великого нападу РФ українці стали ще більше користуватися доставкою (кількість зросла в 3 рази), зросла також частка тих, хто не готовий чекати товару більше ніж тиждень.

Портрет покупця під час війни

За даними дослідження, найактивніші онлайн-покупці - ті, хто після 24 лютого вже повернулися у свої рідні міста - частіше за інших купували техніку, косметику і товари по догляду за собою, продукти харчування, аксесуари та меблі. Це переважно жителі північних і центральних областей, а також Києва.

Респонденти, які нікуди не виїжджали, більше за інших робили спонтанні покупки в інтернеті та з початку війни частіше замовляли медичні препарати. В основному це були жителі невеликих населених пунктів, а також західного і центрального регіонів.

Громадяни, які були змушені переміщатися через війну, до вибору товарів ставилися більш виважено. Частіше за інших вони купували онлайн будівельні матеріали.

Як показало опитування, частка тих, хто взагалі припинив здійснювати покупки в інтернеті, зменшилася за рахунок жителів південних областей, жінок старше 46 років, непрацюючих або з низьким рівнем доходу. Серед причин найчастіше називали відсутність потреби в таких покупках (24%), фінансові труднощі (23%) та проблеми, пов’язані з війною (11%)

Які товари найбільше цікавлять українців

У червні-липні покупці на сайті безкоштовних оголошень найчастіше цікавилися такими категоріями:

  • електроніка - 194,6 млн відгуків на опубліковані оголошення;
  • дім і сад - 190,2 млн відгуків;
  • мода і стиль -121,2 млн відгуків.

Найпопулярнішими товарами для потенційної покупки в цих категоріях були телефони та аксесуари, товари для будівництва та ремонту, а також товари для здоров'я та краси.

Опитування показало, що українці все частіше користуються доставкою, а на вибір способу відправки впливає недорога вартість посилки і швидкість. Так, тільки за червень-липень кількість замовлень через OLX Доставка склала понад 1,8 мільйона, що в 3 рази перевищує показник аналогічного періоду минулого року (535 тисяч замовлень).

Кількість замовлень за даними ресурсу в різних категоріях товарів протягом червня-липня:

  1. електроніка - 419 195 доставок;
  2. мода і стиль - 399 129;
  3. дитячі товари - 324 736;
  4. хобі, відпочинок і спорт - 313 357;
  5. дім і сад - 273 985;
  6. тварини - 35 701.

Як виглядає середній чек покупок онлайн

У перші два місяці літа середній розмір покупки склав 740 гривень. Зазвичай, найбільше витрачали на електроніку (середня вартість замовлення збільшилася на 100 гривень). Найменший чек - на дитячі товари, що й було раніше (знизився на 61 гривню в порівнянні з минулим роком).

Портрет онлайн-покупця: скільки і на що українці стали витрачати під час війни

Дані OLX Доставка

Раніше ми розповідали, які хитрощі використовують інтернет-магазини, щоб люди частіше робили покупки.

А також перед цим ми писали, які хитрощі для обману покупців використовують в супермаркетах.

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