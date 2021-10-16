Порошенко вручили именную награду "30 лет независимости Украины"

Во время первых тактических сборов ОО " Res_Publika. Братья по оружию", которые состоялись 14 октября на Киевщине, доброволец, участник войны против российской агрессии Олекса Сокол вручил именную награду пятому президенту, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко.

"24 августа вы возглавили шествие. Мы шли вместе с вами. "Братья по оружию", ветераны, волонтеры, родители, жены, дети. Мы шли походкой, которая для нас очень много значит. Она кому-то далась кровью, кому-то далась болью. И для нас она очень важна", - напомнил ветеран.

Знак отличия "30 лет независимости" - единственная в мире именная медаль, которая вручается тем, кто отдал максимум усилий, чтобы независимость существовала, добавляет ветеран.

"И мы считаем, что вы не только заслуживаете, а вы должны ее иметь. Потому что для нас с 2014 года вы - тот, кто ведет нас вперед. Независимо от должности, которую вы занимаете. И я очень хочу сказать: друг президент, она ваша", - сказал Сокол.

Порошенко поблагодарил ветеранов войны. "Я счастлив получить эту награду. Для меня большая честь и большая гордость - сегодня быть среди вас. Мы держим порох сухим. Мы знаем, кто наш враг. Мы знаем, кого мы защищаем. И мы непобедимы", - подчеркнул он.

Как известно, на Покрову, в День защитников и защитниц Украины состоялось первое тактическое собрание ОО "Res_Publika. Братья по оружию". Общественная организация объединяет ветеранов войны против российской агрессии.

На собрание приехали более 300 участников из разных регионов нашего государства. Команды соревновались на полосе разведчика, демонстрировали навыки тактической медицины, минную безопасность и воздушную разведку.