Порошенку вручили іменну відзнаку "30 років незалежності України"

Під час перших тактичних зборів ГО "Res_Publika. Брати по зброї", які відбулися 14 жовтня на Київщині, доброволець, учасник війни проти російської агресії Олекса Сокіл вручив іменну відзнаку п’ятому президенту, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку.

"24 серпня ви очолили ходу. Ми йшли разом з вами. "Брати по зброї", ветерани, волонтери, батьки, дружини, діти. Ми йшли ходою, яка для нас дуже багато означає. Вона комусь далась кров’ю, комусь далась болем. І для нас вона дуже важлива", - нагадав ветеран.

Відзнака "30 років незалежності" - єдина у світі іменна медаль, яка вручається тим, хто віддав максимум зусиль, щоб незалежність існувала, додає ветеран.

"І ми вважаємо, що ви не тільки заслуговуєте, а ви повинні її мати. Бо для нас з 2014 року ви - той, хто веде нас вперед. Незалежно від посади, яку ви займаєте. І я дуже хочу сказати: друже президент, вона ваша", - сказав Сокіл.

Порошенко подякував ветеранам війни. "Я щасливий сьогодні отримати цю нагороду. Для мене велика честь і велика гордість - сьогодні бути серед вас. Ми тримаємо порох сухим. Ми знаємо, хто наш ворог. Ми знаємо, кого ми захищаємо. І ми непереможні", - наголосив він.

Як відомо, на Покрову, у День захисників і захисниць України відбулися перші тактичні збори ГО "Res_Publika. Брати по зброї". Громадська організація об’єднує ветеранів війни проти російської агресії.

На збори приїхали понад 300 учасників з різних регіонів нашої держави. Команди змагалися на смузі розвідника, демонстрували навички тактичної медицини, мінну безпеку та повітряну розвідку.