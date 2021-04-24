У Порошенко собрали 5 тысяч пасхальных продуктовых наборов тем, кто нуждается в поддержке

"Это абсолютно уникальная традиция, которой нет ни в одной политической силе. Когда действительно собрались единомышленники, неравнодушные люди, которые объединили свои усилия и помогают Украине, украинцам". - заявила председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко.

По ее словам,1000 наборов получат малообеспеченные киевляне. Остальные поедут в регионы по всей стране. Собранные неделю назад первые 2 тысячи наборов уже доставлены активистами партии жителям Одесской и Львовской областей.

"В наши партийные организации ежедневно обращаются десятки и сотни жителей столицы с просьбой помочь самым необходимым. Мы знаем, как тяжело киевлянам сегодня. Именно поэтому фракция "Европейской солидарности" в Киевсовете вместе с волонтерами сегодня формирует 1000 продуктовых наборов, и уже в ближайшие дни мы передадим их наименее защищенным киевлянам", - добавила Марина Порошенко.

Пакеты получат пенсионеры, люди с инвалидностью, малообеспеченные семьи, те, кто из-за локдауна оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Многие граждане из группы риска вынуждены оставаться дома и не могут приобрести самое необходимое, объясняют инициаторы акции. Год назад, когда начиналась пандемия коронавируса, в Киеве активисты доставили нуждающимся 1640 продуктовых наборов.