У Порошенко собрали 5 тысяч пасхальных продуктовых наборов тем, кто нуждается в поддержке

Волонтеры, активисты ОО "Справа громад" в офисе "Европейской солидарности" накануне Пасхальных праздников собрали 5 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых групп. На этот раз в каждой коробке кроме сахара, масла, круп, консервов и сладостей еще есть освященная пасха.
"Это абсолютно уникальная традиция, которой нет ни в одной политической силе. Когда действительно собрались единомышленники, неравнодушные люди, которые объединили свои усилия и помогают Украине, украинцам". - заявила председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко.
По ее словам,1000 наборов получат малообеспеченные киевляне. Остальные поедут в регионы по всей стране. Собранные неделю назад первые 2 тысячи наборов уже доставлены активистами партии жителям Одесской и Львовской областей.
"В наши партийные организации ежедневно обращаются десятки и сотни жителей столицы с просьбой помочь самым необходимым. Мы знаем, как тяжело киевлянам сегодня. Именно поэтому фракция "Европейской солидарности" в Киевсовете вместе с волонтерами сегодня формирует 1000 продуктовых наборов, и уже в ближайшие дни мы передадим их наименее защищенным киевлянам", - добавила Марина Порошенко.
Пакеты получат пенсионеры, люди с инвалидностью, малообеспеченные семьи, те, кто из-за локдауна оказался в сложных жизненных обстоятельствах.
Многие граждане из группы риска вынуждены оставаться дома и не могут приобрести самое необходимое, объясняют инициаторы акции. Год назад, когда начиналась пандемия коронавируса, в Киеве активисты доставили нуждающимся 1640 продуктовых наборов.
Напомним, в прошлом году силами волонтеров Фонда Порошенко и компании Roshen более 50 тысяч продуктовых наборов получили люди по всей Украине.
С первых дней пандемии фонд совместно с волонтерами обеспечили медиков защитными костюмами - в больницы передали более 157 тысяч штук. А также 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы свыше 50 аппаратов ИВЛ Помощь получили около 200 медицинских учреждений.