У Порошенка зібрали 5 тисяч великодніх продуктових наборів тим, хто потребує підтримки

Волонтери, активісти ГО "Справа громад" в офісі "Європейської солідарності" напередодні Великодніх свят зібрали 5 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих груп. Цього разу у кожній коробці окрім цукру, олії, круп, консервів і солодощів ще є освячена великодня паска.
"Це абсолютно унікальна традиція, якої немає в жодній політичній силі. Коли дійсно зібралися однодумці, небайдужі люди, які об’єднали свої зусилля і допомагають Україні, українцям". - заявила голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко.
За її словами,1000 наборів отримають малозабезпечені кияни. Решта поїде у регіони по всій країні. Зібрані тиждень тому перші 2 тисячі наборів вже доставлені активістами партії мешканцям Одеської та Львівської областей.
"До наших партійних організацій щодня звертаються десятки й сотні мешканців столиці з проханням допомогти найнеобхіднішим. Ми знаємо, як важко киянам сьогодні. Саме тому фракція "Європейської солідарності" в Київраді разом з волонтерами сьогодні формує 1000 продуктових наборів, і вже найближчими днями ми передамо їх найменш захищеним киянам", - додала Марина Порошенко.
Пакунки отримають пенсіонери, люди з інвалідністю, малозабезпечені родини, ті, – хто через локдаун опинився у складних життєвих обставинах.
Багато громадян із групи ризику змушені залишатись вдома і не можуть придбати найнеобхідніше, пояснюють ініціатори акції. Рік тому, коли починалась пандемія коронавірусу, у Києві активісти доставили нужденним 1640 продуктових наборів.
Нагадаємо, торік силами волонтерів, Фонду Порошенка та компанії Roshen понад 50 тисяч продуктових наборів отримали люди по всій Україні.
З перших днів пандемії фонд спільно з волонтерами забезпечили медиків захисними костюмами - в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і витратні матеріали понад 50 апаратів ШВЛ Допомогу отримали близько 200 медичних установ.