У Порошенка зібрали 5 тисяч великодніх продуктових наборів тим, хто потребує підтримки

"Це абсолютно унікальна традиція, якої немає в жодній політичній силі. Коли дійсно зібралися однодумці, небайдужі люди, які об’єднали свої зусилля і допомагають Україні, українцям". - заявила голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко.

За її словами,1000 наборів отримають малозабезпечені кияни. Решта поїде у регіони по всій країні. Зібрані тиждень тому перші 2 тисячі наборів вже доставлені активістами партії мешканцям Одеської та Львівської областей.

"До наших партійних організацій щодня звертаються десятки й сотні мешканців столиці з проханням допомогти найнеобхіднішим. Ми знаємо, як важко киянам сьогодні. Саме тому фракція "Європейської солідарності" в Київраді разом з волонтерами сьогодні формує 1000 продуктових наборів, і вже найближчими днями ми передамо їх найменш захищеним киянам", - додала Марина Порошенко.

Пакунки отримають пенсіонери, люди з інвалідністю, малозабезпечені родини, ті, – хто через локдаун опинився у складних життєвих обставинах.

Багато громадян із групи ризику змушені залишатись вдома і не можуть придбати найнеобхідніше, пояснюють ініціатори акції. Рік тому, коли починалась пандемія коронавірусу, у Києві активісти доставили нужденним 1640 продуктових наборів.