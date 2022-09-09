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Порошенко сделал жене необычный подарок на годовщину

Фото: Петр и Марина Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и его жена Марина празднуют годовщину свадьбы - 38 лет вместе.

Об этом Порошенко рассказал в своих соцсетях и опубликовал видео.

В годовщину свадьбы Порошенко сделал жене необычный подарок.

По его словам 38 лет назад у него была свадьба с лучшей девушкой в мире. И ни одного дня из этих 38 лет он не пожалел об этом.

Он добавил, что с 24-го февраля этого года ситуация изменилась, изменилось празднование, изменились и подарки. Поэтому в этом году на годовщину свадьбы Петр Порошенко подарил Марине лафет - специальную платформу к грузовику для перевозки автомобилей.

"Марина переживает за грузовики. Мы договорились о поставках из Великобритании 200 грузовых автомобилей для фронта. Но есть вопрос, как их быстрее всего доставить в Украину. И лучше всего с этим справится лафет. Так у меня появилась идея подарить Марине лафет для перевозки военной техники. Это сейчас - правильный подарок", - поделился Порошенко.

Порошенко также призвал украинцев, которые также имеют такие лафеты, обратиться к ГО "Справа громад" и помочь в перевозке военной техники для военных.

Напомним, ранее сообщалось, что за пол года после начала широкомасштабного вторжения российской армии Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Справа громад" передали в ВСУ помощь на сумму почти $46 млн.

Также недавно Петр Порошенко презентовал боевого робота, предназначенного для эвакуации раненых бойцов с поля боя, а также транспортировки боекомплектов и выполнение других военных задач.

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