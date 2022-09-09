Порошенко зробив дружині незвичний подарунок на річницю

В річницю весілля Порошенко зробив дружині незвичний подарунок.

За його словами 38 років тому у нього було весілля з найкращою дівчиною у світі. І жодного дня з цих 38 років він не пошкодував про це.

Він додав, що з 24-го лютого цього року ситуація змінилася, змінилося святкування, змінилися й подарунки. Тож цього року на річницю весілля Петро Порошенко подарував Марині лафет - спеціальна платформа до вантажівки для перевезення автівок.

"Марина переживає за вантажівки. Ми домовилися про постачання із Великої Британії 200 вантажних автомобілів для фронту. Але є питання, як їх найшвидше доставити в Україну. І найкраще з цим впорається лафет. Так у мене з’явилася ідея подарувати Марині лафет для перевезення військової техніки. Це зараз - правильний подарунок", - поділився Порошенко.

Порошенко також закликав українців, які також мають такі лафети, звернутися до ГО "Справа громад" та допомогти у перевезенні військової техніки для військових.