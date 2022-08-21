UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Порошенко рассказал, как жена отреагировала на российское вторжение

Фото: Марина Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Пятый президент Петр Порошенко рассказал, как отреагировала на начало полномасштабного вторжения его жена Марина.

Об этом он рассказал в интервью "Прямому" во время поездки на восточный фронт.

На вопрос, почему она не уехала из Киева, Порошенко ответил: "Честно говоря, думаю, что об этом надо спрашивать у нее. Потому что с первой минуты войны я ей сказал, что я поехал в место, где мы формируем батальон территориальной обороны, а ты собирайся, весь Киев выезжает - и ты с ними. Ее реакция мне запомнится на всю жизнь. Она была очень удивлена и не допускала даже мысли такой. Единственное, что попросила, чтобы где - то найти камуфляж ее размера и выдать ей оружие", - вспоминает Порошенко.

Он также рассказал, что она уже через два часа на только что организованной кухне начала руководить подготовкой еды для добровольцев, которые пришли записываться в территориальную оборону Киева, организовала девушек, вместе со службой тыла организовала подвоз продуктов, скоординировала благотворительную медицинскую помощь.

"С ней легче переносить тяготы военной службы", - добавил Порошенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Марина Порошенко