Порошенко рассказал, как жена отреагировала на российское вторжение

На вопрос, почему она не уехала из Киева, Порошенко ответил: "Честно говоря, думаю, что об этом надо спрашивать у нее. Потому что с первой минуты войны я ей сказал, что я поехал в место, где мы формируем батальон территориальной обороны, а ты собирайся, весь Киев выезжает - и ты с ними. Ее реакция мне запомнится на всю жизнь. Она была очень удивлена и не допускала даже мысли такой. Единственное, что попросила, чтобы где - то найти камуфляж ее размера и выдать ей оружие", - вспоминает Порошенко.

Он также рассказал, что она уже через два часа на только что организованной кухне начала руководить подготовкой еды для добровольцев, которые пришли записываться в территориальную оборону Киева, организовала девушек, вместе со службой тыла организовала подвоз продуктов, скоординировала благотворительную медицинскую помощь.

"С ней легче переносить тяготы военной службы", - добавил Порошенко.