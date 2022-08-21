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Порошенко розповів, як дружина відреагувала на російське вторгнення

Фото: Марина Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

Пʼятий президент Петро Порошенко розповів, як відреагувала на початок повномасштабного вторгнення його дружина Марина.

Про це він розповів в інтервʼю "Прямому" під час поїздки на східний фронт.

На запитання, чому вона не поїхала з Києва, Порошенко відповів: "Чесно кажучи, думаю, що про це треба питати в неї. Бо з першої хвилини війни я їй сказав, що я поїхав в місце, де ми формуємо батальйон територіальної оборони, а ти збирайся, весь Київ виїжджає - і ти з ними. Її реакція мені запам’ятається на все життя. Вона була дуже здивована і не допускала навіть думки такої. Єдине, що попросила, щоб десь знайти камуфляж її розміру і видати їй зброю", - згадує Порошенко.

Він також розказав, що вона вже через дві години на щойно організованій кухні почала керувати підготовкою їжі для добровольців, які прийшли записуватися в територіальну оборону Києва, організувала дівчат, разом з службою тилу організувала підвезення продуктів, скоординувала благодійну медичну допомогу.

"З нею легше переносити тяготи військової служби", - додав Порошенко.

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Марина Порошенко