UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Порошенко призвал читать украиноязычные медиа

Автор: РБК-Украина

Пятый президент Петр Порошенко призвал читателей поддержать украиноязычные издания, в частности, и путем подписки.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Популярные новости
Все сделал правильно: Макаревич сделал заявление о Путине 06 февраля 2021
Леся Никитюк в элитном отеле опозорилась перед голливудской звездой на глазах у десятков людей 01 января 2021
Стало известно имя возлюбленной Олега Сенцова, родившей ему дочь 06 февраля 2021
Экс-жена Кернеса показала фото из их бурной молодости 17 декабря 2020
Королева жестко отомстила принцу Гарри и Меган Маркл: ее поддержала вся Британия 02 января 2021
Скончался известнейший украинский композитор и актер: автор песен Повалий и Зиброва 13 декабря 2020
Уляна Супрун попрощалась с украинцами: как так?! 01 января 2021
Оксана, прости! Как жена Кернеса жаловалась на избиения 17 декабря 2020
Больно очень: жена Кернеса показала редкое фото с ним 17 декабря 2020
Умер барон Ротшильд: у банкира-миллиардера не выдержало сердце 16 января 2021

"Прочитал в ленте, что НВ с августа переходит на украинский. Поздравляю эту очень правильную инициативу и радуюсь, что все больше украинцев возвращается к своему родному украинскому языку. Знаю, какой это переломный в хорошем смысле момент, ведь я сам его пережил 25 лет назад, когда принял сознательное решение вернуться к родному языку моих предков. А мы, Порошенки, древнего казацкого рода", - пишет пятый президент.

Порошенко надеется, что пример НВ вдохновит медийщиков, и в дальнейшем в нашем информационном пространстве будет появляться все больше украиноязычных СМИ и изданий, а украинцы охотно их будет читать, голосуя своим выбором за украиноязычный продукт.

"Кстати, читать украинские новости, иметь подписки на украиноязычные издания и приложения - лайфхаки полного перехода на украинский", - убежден он.

Порошенко также напомнил 10 собственных советов, как перейти на украинский язык.

  1. Установите украинский основным в операционной системе компьютера, на смартфоне.
  2. В соцсетях подпишитесь на украиноязычные страницы и блогеров.
  3. Не слушайте министров, которые не читают книг. Читайте много, читайте на украинском.
  4. Общайтесь на украинском. И не бойтесь и не стесняйтесь ошибок. Это - принцип изучения любого языка.
  5. Смотрите украиноязычные фильмы, сериалы.
  6. Слушайте больше украинской музыки.
  7. Начните писать на украинском.
  8. Делитесь своими успехами с родными и друзьями.
  9. Изучайте язык через новые увлечения.
  10. Покупайте детям украиноязычные книги.
  11. Передайте язык детям, и он будет жить вечно.

"Мы приняли много законов в поддержку украинского языка. Но сила языка не в законах, а в ее носителях", - подчеркнул пятый президент.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Порошенко Петрукраинский язык
Читайте также
Языковой закон: омбудсмен заявил об уменьшении жалоб и высказался об отсрочке штрафов
Печерский суд "заметает" следы в деле Байдена-Порошенко, - адвокат
Прогноз погоды