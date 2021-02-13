Порошенко закликав читати україномовні медіа

"Прочитав у стрічці, що НВ із серпня переходить на українську. Вітаю цю дуже правильну ініціативу і радію, що все більше українців повертається до своєї рідної української мови. Знаю, який це переломний у гарному сенсі момент, адже я сам його пережив 25 років тому, коли прийняв свідоме рішення повернутися до рідної мови моїх предків. А ми, Порошенки, давнього козацького роду", - пише п’ятий президент.

Порошенко сподівається, що приклад НВ надихне медійників, і надалі у нашому інформаційному просторі з‘являтиметься все більше україномовних ЗМІ та видань, а українці охоче їх передплачуватимуть, голосуючи своїм вибором за україномовний продукт.

"До речі, читати українською новини, мати підписки на україномовні видання та додатки - лайфхаки повного переходу на українську", - переконаний він.

Порошенко також нагадав 10 власних порад, як перейти на українську мову.

Встановіть українську основною в операційній системі свого комп’ютера, на смартфоні. У соцмережах підпишіться на українськомовні сторінки та блогерів. Не слухайте міністрів, які не читають книжок. Читайте багато, і читайте українською. Спілкуйтеся українською. І не бійтеся та не соромтеся помилок. Це - принцип вивчення будь-якої мови. Дивіться українськомовні фільми, серіали. Слухайте більше української музики. Почніть писати українською. Діліться своїми успіхами з рідними та друзями. Вивчайте мову через нові захоплення. Купуйте дітям українськомовні книжки. Передайте мову дітям, і вона житиме вічно.

"Ми прийняли багато законів на підтримку української мови. Але сила мови не в законах, а в її носіях", - наголосив п’ятий президент.