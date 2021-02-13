Порошенко закликав читати україномовні медіа

П'ятий президент Петро Порошенко закликав читачів підтримати україномовні видання, зокрема, і шляхом передплати.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Прочитав у стрічці, що НВ із серпня переходить на українську. Вітаю цю дуже правильну ініціативу і радію, що все більше українців повертається до своєї рідної української мови. Знаю, який це переломний у гарному сенсі момент, адже я сам його пережив 25 років тому, коли прийняв свідоме рішення повернутися до рідної мови моїх предків. А ми, Порошенки, давнього козацького роду", - пише п’ятий президент.
Порошенко сподівається, що приклад НВ надихне медійників, і надалі у нашому інформаційному просторі з‘являтиметься все більше україномовних ЗМІ та видань, а українці охоче їх передплачуватимуть, голосуючи своїм вибором за україномовний продукт.
"До речі, читати українською новини, мати підписки на україномовні видання та додатки - лайфхаки повного переходу на українську", - переконаний він.
Порошенко також нагадав 10 власних порад, як перейти на українську мову.
"Ми прийняли багато законів на підтримку української мови. Але сила мови не в законах, а в її носіях", - наголосив п’ятий президент.