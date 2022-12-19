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Порошенко привіз у Миколаїв мобільну котельню

Фото: Олександр Сєнкевич та Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

Пʼятий президент Петро Порошенко привіз у Миколаїв мобільну котельню. Як пояснює міський голова Олександр Сєнкевич, такий подарунок до Дня святого Миколая насправді вкрай важливий для містян.

Про це повідомив Порошенка в Facebook.

"В першу чергу тому, що на випадок бомбардувань в місті ми не маємо можливості відключити котельню, бо все замерзне і буде у нас "Алчевськ" у Миколаєві. Ми будемо використовувати цю котельню, щоб підключати її у випадку зупинки основної котельні. Поки ремонтуємо, відновлюємо - можемо використовувати цю котельню, зберегти мережі і не заморозити людей", - пояснив очільник міста.

Дороговартісний проект на мільйони гривень реалізували коштом Фонду Порошенка та компанії Roshen.

"Це - унікальний проект. В Україні такого проекту ще немає. І невипадково ми обрали Миколаїв для того, щоб запустити цю потужну, з усією необхідною електронікою пересувну котельню. Для чого? "Шахеди" розраховані на те, що вони б’ють по прив’язці до GPS. А ця котельня мобільна, десятки тисяч людей завдяки цьому можуть набагато впевненіше пережити цю зиму, - заявив Порошенко.

Нагадаємо, раніше команда Порошенка з волонтерами ГО "Справа громад" привезла у Миколаїв системи для очищення води - їх встановили у лікарнях та інших соціальних об’єктах, вони і зараз працюють.

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